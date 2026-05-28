Kast elige a Daniel Díaz Olguín como representante de los trabajadores en el directorio de Codelco

El dirigente proviene de Chuquicamata y forma parte de la poderosa multisindical Federación de Trabajadores del Cobre.

El presidente José Antonio Kast eligió al dirigente sindical Daniel Díaz Olguín como representante de los trabajadores en la mesa directiva de Codelco, saliendo del board Nelson Cáceres Hernández, quien ocupaba tal posición en el directorio.

El mandatario seleccionó a Díaz de una quina presentada en abril por parte de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que aglutina a los sindicatos de la corporación.

La organización postuló a Rodrigo Delgado Delgado perteneciente al sindicato Planta y Administración Radomiro Tomic; Andrés Pizarro Cofré, del sindicato N°2 Potrerillos de la división El Salvador; Nelson Cáceres Hernández, del sindicato Industrial de Integración Laboral de Andina; Juan Cantillana Montecinos, del sindicato El Teniente y Daniel Díaz Olguín, del sindicato minero de Chuquicamata, quien finalmente fue ungido en el cargo.

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