Negociadores de Irán y EEUU habrían alcanzado un acuerdo que está a la espera de la aprobación de Trump
El memorando de entendimiento de 60 días contempla la apertura "sin restricciones" de Ormuz. Irán debería retirar las minas de la vía marítima en 30 días.
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Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un principio de acuerdo para extender el alto al fuego y abrir negociaciones sobre el programa nuclear de la nación persa, según un trascendido publicado por Axios y basado en fuentes estadounidenses y actores involucrados en la mediación. Sin embargo, el pacto todavía espera la aprobación final del Presidente estadounidense Donald Trump. Teherán tampoco ha confirmado oficialmente su adhesión.
El acuerdo consiste en un memorando de entendimiento (MOU) de 60 días destinado a mantener la tregua y sentar a ambas partes en una mesa de negociación directa. “Es un acuerdo para llevar a todos a la mesa. Los detalles se resolverán durante las negociaciones”, señaló uno de los funcionarios estadounidenses citados por Axios.
Uno de los puntos centrales del memorando contempla que la navegación por el estrecho de Ormuz sea “sin restricciones”, lo que implicaría el fin de peajes, amenazas o interferencias al tránsito marítimo. Además, Irán debería retirar todas las minas instaladas en la zona en un plazo de 30 días.
En otro tema sensible, el memorando incluiría un compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares, mientras que en las conversaciones de los 60 días posteriores a la firma del MOU se abordaría el destino de su uranio altamente enriquecido, así como las restricciones a su programa de enriquecimiento para fines no armamentísticos.
En el eventual acuerdo Washington levantaría gradualmente del bloqueo naval estadounidense, condicionado a la normalización del comercio marítimo. Asimismo, otorgaría exenciones de sanciones para permitir que Irán vuelva a vender petróleo libremente.
Según las fuentes citadas por la agencia estadounidense, los términos del pacto estaban prácticamente cerrados el martes y posteriormente los negociadores iraníes comunicaron que contaban con las autorizaciones necesarias para avanzar con la firma.
Trump fue informado de los detalles finales del acuerdo, pero decidió no entregar de inmediato su respaldo. De acuerdo con Axios, el mandatario pidió “un par de días” para analizar el documento antes de pronunciarse.
Los traders se tomaron las novedades con calma en esta oportunidad, sin pasar a una baja en los precios del petróleo. Al mediodía el Brent sube en 0,47% hasta US$ 94,46 y el WTI en 1,42% a 89,92%.
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