Quién es Aquiles Cubillos, el fiscal a cargo de las dos mayores investigaciones penales de la estatal

Aquiles Cubillos, 52 años, abogado de la Universidad de Chile, nacido en Santiago, pero criado dentro de una familia de Lolol. “Trabajólico”, “de esos jefes que son los primeros en llegar y los últimos en irse”, “muy metódico, ordenado y súper exigente con sus equipos”. Así describen sus cercanos al fiscal regional de O’Higgins, el hombre a cargo de las dos investigaciones penales más importantes de la historia reciente de Codelco: una por el fatal accidente en El Teniente y otra por la sobreestimación de las cifras de producción de diciembre.

Cumplió dos años en el cargo justo el domingo pasado, dos días antes de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, lo ungiera para liderar la segunda indagatoria, argumentando que, como ya conducía la primera, “lo más apropiado” era que viera ambas causas.

Se trata de un hito no solo para su carrera, sino que también para la misma Fiscalía de la Región de O’Higgins. “Bajo ninguna administración de ningún fiscal regional habíamos tenido causas mineras de esta naturaleza, salvo algunas de conflictos entre trabajadores, pero no de este nivel de tecnicismos mineros puros y duros”, cuenta a DF un conocedor de la interna. Por eso, en el último año, Cubillos se ha sumergido en la operativa de Codelco y las divisiones productivas. De hecho, convocó al Consorcio de Universidades del Estado de Chile para que académicos especialistas colaboren en la investigación de El Teniente, en materias como minería subterránea, sismicidad y estallidos de roca. Así, aunque su trayectoria ha estado marcada por su rol como fiscal en distintas comunas rurales -y por temas lejanos a la minería-, en el Ministerio Público fuentes concuerdan en que “Cubillos es el hombre”, porque “es un fiscal con calle”, es decir, con amplia experiencia en litigios e investigaciones. “Un investigador de cuna que busca siempre resultados”, dice una persona que ha trabajado con él.

Estudió en el Instituto Nacional y su memoria para recibirse de abogado trató sobre “La Ilustre Municipalidad de Lolol 1891-1924: estudio jurídico”. Magíster en Derecho Público de la U. de Chile y diplomado en Habilidades Directivas de la UAI. Su carrera inició en 1996 como concejal de Lolol por Renovación Nacional, partido en el que militó durante su juventud. Fue fiscal de San Vicente de Tagua Tagua y San Fernando, y en 2018 el gobierno de Sebastián Piñera lo designó como jefe de la División de Carabineros de la Subsecretaría del Interior. Tras su paso por la Fiscalía de Aysén, en 2024 postuló por tercera vez al cargo de fiscal regional de O’Higgins, siendo designado por Valencia.

Casado, con tres hijos, hincha de Colo Colo y “muy reservado” de su vida personal. Uno de sus casos más emblemáticos fue el del robo de $ 12 mil millones a la sucursal de Brink’s de Rancagua, que terminó con 20 detenidos, con funcionarios de Carabineros y PDI entre ellos.