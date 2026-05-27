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Ministerio Público abre nueva causa penal contra Codelco y fiscal confirma citación a Máximo Pacheco

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, estará a cargo de liderar las dos investigaciones en torno la estatal: la del accidente de El Teniente y la de las cifras desviadas.

Por: A. González y P. Marchetti

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Codelco tribunales fiscalía Minera
<p>Foto: Bloomberg.</p>

Foto: Bloomberg.

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