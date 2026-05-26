Ministerio Público designa al fiscal regional de O´Higgins para dirigir investigación por sobreestimación productiva de Codelco
El fiscal Aquiles Cubillos es el mismo que investigó el fatal accidente de El Teniente de julio de 2025.
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La Fiscalía Nacional designó al fiscal de la Región de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para asumir la dirección de la investigación penal relacionada a "eventuales irregularidades en la gestión de Codelco" respecto de la sobreestimación de la producción de 27 mil toneladas métricas de cobre, reportadas en diciembre de 2025.
Así, según informó Fiscalía en un comunicado, la decisión fue adoptada por el mismo fiscal nacional, Ángel Valencia, y se adoptó "en consideración a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por la propia Codelco y del diputado Jaime Mulet, el 22 y 14 de mayo, respectivamente".
Cabe destacar que el fiscal Cubillos es el mismo que lideró la otra investigación de la que ha sido objeto la cuprera estatal en el último tiempo: la del derrumbe en la mina El Teniente ocurrido el 31 de julio de 2025, donde fallecieron seis trabajadores de empresas contratistas.
Respecto de las denuncias recibidas, la primera en llegar al órgano persecutor fue la del parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), quien presentó una denuncia criminal contra la compañía, apuntando a que los hechos podrían revestir carácter de delito. "Si se hubiere empleado una clasificación técnica improcedente para aparentar producción terminada, omitido controles relevantes, aprobado documentos incompletos o falsos, pagado incentivos asociados a metas no cumplidas realmente, o informado a autoridades y terceros una producción distinta de la efectiva, los hechos tendrían una gravedad penal e institucional manifiesta”, expone el documento.
Por su parte, la semana pasada, tras el fin de la auditoría interna encargada por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) del directorio de Codelco, la empresa anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público para que, "en el ámbito de sus atribuciones, investigue la eventual existencia de hechos que pudieran revestir carácter de delito".
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