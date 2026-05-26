Coeva de Valparaíso aprueba de forma unánime Puerto Exterior de San Antonio y destraba uno de los mayores proyectos portuarios del país

La Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso dio luz verde al Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa, estimada en más de US$ 4 mil millones entre obras públicas y privadas. El proyecto busca ampliar la capacidad portuaria chilena en medio de la creciente presión logística sobre la zona central.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso aprobó este martes de manera unánime con 12 votos a favor el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, en una decisión considerada clave para el futuro de la infraestructura portuaria del país. La iniciativa impulsada por la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) logró avanzar tras varios años de evaluación ambiental, observaciones técnicas y debate público en torno a sus impactos urbanos y ecológicos.

La aprobación unánime representa un paso decisivo para uno de los proyectos logísticos más relevantes actualmente en carpeta en Chile, tanto por el volumen de inversión comprometido como por la necesidad de ampliar la capacidad de transferencia de carga en la macrozona central.

El proyecto contempla nuevas obras marítimas, terminales portuarios y expansión de infraestructura logística orientada a absorber el crecimiento proyectado del comercio exterior chileno durante las próximas décadas.

Presión sobre la capacidad portuaria

La aprobación ocurre en un contexto donde el sistema portuario chileno enfrenta crecientes exigencias operacionales debido al aumento del comercio exterior y la demanda por terminales capaces de mover mayores volúmenes de carga.

San Antonio moviliza actualmente cerca de la mitad de la carga contenerizada del país y desde hace años el sector portuario viene advirtiendo sobre riesgos de congestión y pérdida de competitividad si no se ejecutan nuevas expansiones de gran escala.

Desde EPSA han sostenido que el Puerto Exterior permitirá aumentar la capacidad operativa del principal complejo portuario del país y fortalecer la posición de Chile frente a otros puertos del Pacífico sudamericano.

Debate ambiental y oposición local

El proceso ambiental estuvo marcado por cuestionamientos de organizaciones ambientales y comunidades locales, principalmente relacionados con impactos sobre el borde costero, biodiversidad marina, ruido, calidad del aire y efectos urbanos para la comuna de San Antonio.

Durante la evaluación también se presentaron observaciones vinculadas al aumento del tráfico de camiones y los posibles efectos acumulativos de nuevas obras industriales en la zona.

Pese a las críticas levantadas durante la tramitación, la Coeva resolvió aprobar por unanimidad el proyecto, permitiendo que la iniciativa continúe avanzando en sus siguientes etapas administrativas y técnicas.

La aprobación ambiental abre ahora una nueva fase para el desarrollo del Puerto Exterior, que deberá avanzar en procesos de licitación, ejecución de obras y definiciones operacionales, en medio de un escenario donde la expansión portuaria se transformó en una de las principales discusiones de infraestructura en la zona central del país.