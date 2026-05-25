Alberto Muñoz, del Sindicato N°1 de Chuquicamata por bonos recibidos con datos de producción errados: “No hay ninguna, pero ninguna opción de devolver ni un puto peso"
La frase recuerda una histórica declaración realizada en similares términos por el entonces presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro. El dirigente sindical, que amenazó con medidas legales y eventualmente movilizaciones, señaló que "este condorazo es de la alta administración y tienen que asumirlo ellos, no los trabajadores. Así de simple".
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Más de 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, además de Casa Matriz, deberán reintegrar parte de los bonos variables que recibieron por el cumplimiento de metas productivas de 2025. Así lo determinó Codelco luego de que una auditoría interna detectara irregularidades en el reconocimiento y reporte de casi 27 mil toneladas de cobre fino, equivalentes a alrededor de 2% de la producción propia de la empresa ese año.
La situación salió a la luz tras una revisión instruida por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) de la estatal. La investigación partió después de una denuncia ingresada el 3 de marzo a los canales internos de la Corporación y concluyó que hubo desviaciones en la aplicación de normas internas vinculadas al reconocimiento de producción.
Los montos que deben ser recuperados ascienden a US$ 14,3 millones ($ 12.700 millones), a un promedio de $ 2 millones por persona. Sin embargo, los ejecutivos involucrados habrían recibido cifras significativamente más altas que los trabajadores de base. La presidenta del CACE, Tamara Agnic, precisó que la restitución se haría de forma gradual y en cuotas.
"No es culpa nuestra"
Alberto Muñoz Sandoval, dirigente del Sindicato N°1 de Chuquicamata y director legislativo de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), fue tajante al ser consultado por la postura de los sindicatos de la zona norte. "No es culpa nuestra, señores. Nosotros vamos a producir todos los días. Así que los altos ejecutivos tendrán que asumir su responsabilidad de lo que viene", señaló.
El dirigente habló en nombre de los sindicatos de planta de la zona norte, incluyendo el Sindicato N°1, 2 y 5 minero de Chuquicamata , Sindicato Planta RT, Sindicato Mina RT, División Ministro Hale (DMH) y División Gabriela Mistral. La postura ya fue coordinada entre los liderazgos de la zona en reuniones reservadas.
Muñoz también reveló que Codelco no se ha comunicado con los representantes sindicales para informarles sobre la situación ni sobre el monto exacto que deberían restituir. "Codelco jamás nos ha llamado a conversar. Nada. Solamente me enteré por la prensa" y agregó que ni siquiera los trabajadores saben a cuánto asciende su deuda individual.
También cuestionó que mientras se habla de devoluciones promedio cercanas a $ 2 millones por trabajador, ejecutivos y supervisores habrían recibido montos mucho mayores “Los trabajadores no hablan de $ 2 millones. Eso es mentira. El supervisor más malo, el más nuevito, fueron $ 12 millones y tanto para el bolsillo”, sostuvo.
Movilización y medidas judiciales
La postura sindical no tiene matices. "No hay ninguna, pero ninguna opción de devolver ni un puto peso", sentenció Muñoz. La frase recuerda una histórica declaración realizada en similares términos por el entonces presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, en referencia a la falta de recursos de la minera estatal.
En caso de que Codelco insista, detalló Muñoz, los dirigentes ya tienen definido el paso siguiente. "Ni un peso se entrega y cualquier cosa hacemos lo último que tiene que hacer el dirigente sindical, que es la movilización", advirtió.
El representante también anticipó que podrían recurrir a acciones legales, como recursos de protección, argumentando que los bonos constituyen derechos adquiridos por sus propios méritos productivos. Sobre los altos mandos de la empresa "este condorazo es de la alta administración y tienen que asumirlo ellos, no los trabajadores. Así de simple", afirmó.
La auditoría de Codelco estableció responsabilidades individuales de siete ejecutivos de las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, además de un ejecutivo de Casa Matriz. El directorio de la empresa desvinculó a uno de ellos, aplicó medidas disciplinarias al resto y anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales hechos constitutivos de delito.
Cobre mal contabilizado
La auditoría identificó 20 mil toneladas de cobre fino contenidas en óxidos de Chuquicamata y otras 6.875 toneladas métricas de cobre fino de la división Ministro Hales que aún requerían procesamiento posterior antes de poder ser contabilizadas dentro de la producción.
Mientras Codelco mantiene abiertas las investigaciones internas y eventuales acciones administrativas, el conflicto ya tensiona la relación entre la estatal y parte importante de sus sindicatos en medio de cuestionamientos cruzados por responsabilidades, metas productivas y gestión ejecutiva.
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