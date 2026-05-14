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Exponor 2026: con 47 mil invitados y más de 1.300 empresas, anticipan fuerte impulso económico para Antofagasta por masivo evento de la industria

El gerente general de Enjoy Antofagasta destacó que el Hotel del Desierto ya tiene 100% de ocupación para los días del encuentro.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 12:00 hrs.

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<p>Exponor 2026: con 47 mil invitados y más de 1.300 empresas, anticipan fuerte impulso económico para Antofagasta por masivo evento de la industria</p>

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