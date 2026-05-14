Exponor 2026: con 47 mil invitados y más de 1.300 empresas, anticipan fuerte impulso económico para Antofagasta por masivo evento de la industria

El gerente general de Enjoy Antofagasta destacó que el Hotel del Desierto ya tiene 100% de ocupación para los días del encuentro.

Antofagasta volverá a transformarse en el principal punto de encuentro de la industria minera y energética del continente. Entre el 8 y el 11 de junio se realizará Exponer 2026, evento que proyecta convocar a 47 mil visitantes nacionales y extranjeros, junto a más de 1.350 empresas expositoras provenientes de 36 países y la Unión Europea.

La magnitud del evento ya comenzó a sentirse en la ciudad. El sector hotelero prevé altos niveles de ocupación durante los días de la feria, mientras empresas ligadas al transporte, gastronomía, turismo y servicios esperan un incremento importante en la demanda. El encuentro es organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y volverá a posicionar a la capital regional como centro de negocios de la minería mundial.

El evento se desarrollará en un contexto marcado por el avance de proyectos vinculados al cobre, el litio y las energías renovables, sectores donde la Región de Antofagasta concentra algunas de las mayores inversiones del país.

Impulso económico

El movimiento que genera la feria ya se refleja en el sector hotelero local. El gerente general de Enjoy Antofagasta, Rubén Ormazábal, señaló que “el impacto de Exponor es evidente en la industria hotelera y de servicios. En el caso del Hotel del Desierto, tenemos reservas desde hace meses, en su mayoría de empresas que traen invitados o colaboradores a esta gran feria minera”.

Añadió que “entre el 7 y 11 de junio, tenemos una ocupación del 100% de nuestras 92 habitaciones. En comparación a igual periodo del año pasado, la ocupación era entre un 20% y 25% menor en flujo de pasajeros, lo que demuestra la magnitud de Exponor y el dinamismo que entrega en todos los servicios de Antofagasta”.

Desde el Gobierno también relevaron la importancia económica del encuentro. El seremi de Economía de Antofagasta, Pablo Pomareda, afirmó que “como Gobierno de Chile, impulsamos la inversión, el empleo y la reactivación y Exponor es clave. No solo genera negocios entre expositores por unos US$ 1.000 millones, sino que en esos días se producen 700 empleos para la economía local, en hoteles, servicios y turismo".

Por sobre las expectativas

La gerente de Exponor, Andrea Moreno, aseguró que esta edición superó las expectativas iniciales de la organización. “Para este año nos propusimos una meta y como resultado los esfuerzos de nuestra organización nos han permitido superar las expectativas. Este es un hecho que nos llena de orgullo y que esperamos consolidar entre el 8 y el 11 de junio. Invitamos a todos quienes forman parte del ecosistema minero, energético e industrial a asistir a este encuentro excepcional, que generará oportunidades reales de negocio para todo el encadenamiento productivo”, afirmó.

Según cifras de la organización, 40% de las empresas participantes corresponde a compañías extranjeras proveedoras de bienes y servicios para la minería, energía e industria. A ello se suman 18 pabellones internacionales, donde destacan las delegaciones de China, Alemania, Estados Unidos y Canadá, además de países como Australia, Brasil, Italia, España, Finlandia, Suecia y Reino Unido.

Canadá será el país invitado de honor de esta edición, con una delegación integrada por 50 empresas provenientes de provincias como Ontario, Quebec y New Brunswick. La organización destacó además la primera participación conjunta de la Unión Europea, que llegará con empresas de 13 países bajo una presencia unificada.

Negocios, innovación y minería

Uno de los principales focos de Exponor 2026 estará puesto en la generación de vínculos comerciales y nuevos contratos para proveedores mineros. La feria contempla más de 2 mil reuniones cara a cara entre compañías mineras y empresas proveedoras, en una rueda de negocios donde participarán actores como Codelco, BHP, SQM, Antofagasta Minerals, Glencore, Sierra Gorda SCM, Teck, Albemarle y Capstone Copper, entre otras compañías del sector.

Además, habrá nueve centros de negocios operados por grandes mineras, donde equipos de abastecimiento y áreas técnicas sostendrán reuniones directas con visitantes y empresas proveedoras.

La exhibición también incluirá seminarios enfocados en inversión minera y energética, competitividad, minerales críticos, innovación, liderazgo femenino y desafíos de capital humano para la minería del futuro.

Otro de los espacios relevantes será “Lanza tu Innovación”, plataforma que este año evaluó 121 proyectos tecnológicos y seleccionó 30 iniciativas para exhibición. De ellas, 10 competirán por premios de $ 10 millones y $ 5 millones para los dos primeros lugares.

A esto se sumarán 151 charlas técnicas y una plataforma digital que permitirá a los asistentes planificar reuniones, organizar recorridos y acceder en tiempo real a información sobre expositores y actividades.

Visitas a faenas y foco sustentable

Exponor también contempla visitas técnicas a operaciones mineras de la macrozona norte. Entre las faenas incluidas están Chuquicamata, Radomiro Tomic, Minera El Abra, Minera Antucoya, SQM, Albemarle y El Peñón, entre otras operaciones productivas de la región.

En paralelo, la organización anunció que esta edición buscará convertirse en un evento carbono neutral mediante la medición y compensación de cerca de 8 mil toneladas de CO₂ generadas durante todas las etapas de la exhibición, desde el montaje hasta el traslado de asistentes. Según la estimación entregada por Exponor, el impacto esperado equivale a más de 76 mil árboles plantados.