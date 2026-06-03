Aeródromo El Loa de Calama triplicará su tamaño con inversión de US$ 119 millones y siete puentes de embarque

Las obras contemplan ampliar el edificio del terminal a 30.400 m2, además de nuevas salas de espera, sistemas automatizados de check-in y una reorganización completa del acceso exterior con áreas diferenciadas para taxis, buses y empresas de rent a car. La construcción comenzará en el segundo semestre de 2027 y su puesta en servicio está prevista para 2032.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones (DGC), avanza en la tercera concesión del Aeródromo El Loa de Calama, el principal terminal aéreo de la Provincia de El Loa. El proyecto contempla una inversión de UF 2.650.000, equivalentes a más de US$ 119 millones, para modernizar de manera integral el recinto y responder al crecimiento sostenido de pasajeros en el norte del país.

La transformación incluye ampliar el edificio del terminal hasta los 30.400 metros cuadrados, lo que significa triplicar la superficie actual. A eso se suma, por primera vez en el aeródromo, la incorporación de siete puentes de embarque, nuevas salas de espera, sistemas automatizados de check-in y una reorganización completa del acceso exterior con áreas diferenciadas para taxis, buses y empresas de rent a car.

El seremi de Obras Públicas de Antofagasta, José Fuentes, señaló que "estamos hablando de una de las inversiones aeroportuarias más importantes proyectadas para nuestra región en las próximas décadas. El Aeródromo El Loa cumple un rol fundamental para la conectividad de las personas, el desarrollo de la minería, el turismo y la actividad económica del norte de Chile".

Según explicó la autoridad, el proyecto busca preparar al terminal para el crecimiento futuro de la demanda aérea mediante una ampliación de su infraestructura. La iniciativa contempla una profunda transformación del recinto, con mejoras orientadas a elevar los estándares de servicio para los miles de pasajeros que utilizan cada año el aeropuerto.

Mejoras operacionales y energía limpia

En el plano operacional, el proyecto considera la ampliación de la plataforma comercial y general y la normalización de infraestructura aeronáutica existente.

También se ejecutarán obras para la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre ellas una nueva subestación eléctrica, la ampliación del Cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y la instalación de un sistema fotovoltaico para generación de energía renovable.

El director regional de Aeropuertos, Óscar Guzmán indicó que "esta iniciativa permitirá dotar al Aeródromo El Loa de infraestructura acorde a la importancia que tiene para la macrozona norte. El proyecto incorpora mejoras tanto para los pasajeros como para la operación aeroportuaria, fortaleciendo la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio".

Según el calendario oficial de la DGC, la etapa de construcción comenzará durante el segundo semestre de 2027, con las obras de mayor envergadura proyectadas para 2028. La puesta en servicio definitiva está prevista para 2032.