Aeródromo El Loa de Calama triplicará su tamaño con inversión de US$ 119 millones y siete puentes de embarque
Las obras contemplan ampliar el edificio del terminal a 30.400 m2, además de nuevas salas de espera, sistemas automatizados de check-in y una reorganización completa del acceso exterior con áreas diferenciadas para taxis, buses y empresas de rent a car. La construcción comenzará en el segundo semestre de 2027 y su puesta en servicio está prevista para 2032.
Noticias destacadas
El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones (DGC), avanza en la tercera concesión del Aeródromo El Loa de Calama, el principal terminal aéreo de la Provincia de El Loa. El proyecto contempla una inversión de UF 2.650.000, equivalentes a más de US$ 119 millones, para modernizar de manera integral el recinto y responder al crecimiento sostenido de pasajeros en el norte del país.
La transformación incluye ampliar el edificio del terminal hasta los 30.400 metros cuadrados, lo que significa triplicar la superficie actual. A eso se suma, por primera vez en el aeródromo, la incorporación de siete puentes de embarque, nuevas salas de espera, sistemas automatizados de check-in y una reorganización completa del acceso exterior con áreas diferenciadas para taxis, buses y empresas de rent a car.
El seremi de Obras Públicas de Antofagasta, José Fuentes, señaló que "estamos hablando de una de las inversiones aeroportuarias más importantes proyectadas para nuestra región en las próximas décadas. El Aeródromo El Loa cumple un rol fundamental para la conectividad de las personas, el desarrollo de la minería, el turismo y la actividad económica del norte de Chile".
Según explicó la autoridad, el proyecto busca preparar al terminal para el crecimiento futuro de la demanda aérea mediante una ampliación de su infraestructura. La iniciativa contempla una profunda transformación del recinto, con mejoras orientadas a elevar los estándares de servicio para los miles de pasajeros que utilizan cada año el aeropuerto.
Mejoras operacionales y energía limpia
En el plano operacional, el proyecto considera la ampliación de la plataforma comercial y general y la normalización de infraestructura aeronáutica existente.
También se ejecutarán obras para la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre ellas una nueva subestación eléctrica, la ampliación del Cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y la instalación de un sistema fotovoltaico para generación de energía renovable.
El director regional de Aeropuertos, Óscar Guzmán indicó que "esta iniciativa permitirá dotar al Aeródromo El Loa de infraestructura acorde a la importancia que tiene para la macrozona norte. El proyecto incorpora mejoras tanto para los pasajeros como para la operación aeroportuaria, fortaleciendo la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio".
Según el calendario oficial de la DGC, la etapa de construcción comenzará durante el segundo semestre de 2027, con las obras de mayor envergadura proyectadas para 2028. La puesta en servicio definitiva está prevista para 2032.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Fiscal Nacional Económico a senadores: "No requerimos más facultades legales (...) Hoy el desafío es muy claro y tiene que ver con la baja del presupuesto"
Junto con detallar los impactos que sufren por las restricciones, Jorge Grunberg advirtió que han mejorado en los plazos de demora, pero destacó que "ese avance ha sido gradual, producto también de las disminuciones presupuestarias con las que contamos".
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
Más focalización y con límite de tiempo: las propuestas para perfeccionar el crédito tributario al empleo
Para los actores, el instrumento debe ser más focalizado, y priorizar las nuevas contrataciones. Además, no debe ser algo permanente en el tiempo, para que exista un incentivo real a aumentar dotaciones.
Kast empujará la ley de Transferencia Tecnológica y aboga por "diseñar y entrenar" IA en Chile
El la cuenta pública, el mandatario planteó en ciencia y tecnología pasar de exportar materias primas a capturar valor de las cadenas tecnológicas del futuro, y puso a la inteligencia artificial como eje de su política científica.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete