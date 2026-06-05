FNE da luz verde para que SKY Airline pase a formar parte del Grupo Abra
Cerca de cinco meses tomó la investigación realizada por la Fiscalía, en la que finalmente concluyó que la entrada de la aerolínea chilena al grupo no afectaría sustancialmente la competencia en los mercados de transporte de pasajeros, carga y arriendo de aeronaves. Aún queda pendiente la aprobación del regulador de Perú.
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Tras casi cinco meses de investigación, este miércoles la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación mediante la cual Abra Group (matriz británica de las aerolíneas Avianca, Gol y Wamos Air) buscaba adquirir Sky Airline, aerolínea controlada -hasta ahora- por la familia Paulmann Mast.
En diciembre pasado, la FNE recibió una notificación de ambas firmas para ejecutar la operación. Tras revisar los diferentes antecedentes -considerando, sobre todo, cómo la adquisición podría afectar a la industria de las aerolíneas en la región- la fiscalía finalmente concluyó que la movida no afectaría sustancialmente la competencia en los mercados analizados, es decir, los referidos a transporte aéreo de pasajeros, de carga y el arriendo de aeronaves.
Con todo, las partes sí se comprometieron ante la FNE a implementar una medidas de mitigación que consiste en fijar un plazo de 24 meses para la cláusula de "no competencia"; es decir, no participar en negocios competidores; limitar por ese mismo periodo de tiempo el traspaso de "ejecutivos clave" desde Sky a Abra; y entregar una copia del acuerdo a la FNE para que verifique el cumplimiento de las medidas.
Cabe recordar que la operación tuvo como punto de partida la emisión de un bono convertible -por cerca de US$ 100 millones- con el que Grupo Abra financió a Sky durante el periodo de pandemia, donde el confinamiento y la caída en picada de viajes dio paso a que aerolíneas como Latam, por ejemplo, tuvieran reestructurar sus operaciones, deudas y recurrir al Capítulo 11.
Ahí, al grupo basado en Reino Unido se le abrieron dos caminos: entrar con un porcentaje a la propiedad de Sky o, directamente, apostar por tomar el control mayoritario de la firma controlada por la familia Paulmann Mast. El 15 de diciembre pasado, Abra oficializó su preferencia por la segunda opción.
Los antecedentes
Ahora, ¿qué antecedentes consideró la FNE para permitir la adquisición? En su escrito, la fiscalía afirmó que revisó las posibles incidencias que la operación pudiera generar en rutas internacionales en donde las aerolíneas podrían coincidir. Estas son: Santiago-Punta Cana, Santiago-Cancún y Santiago-Miami; junto con rutas hacia Brasil y Colombia.
En este proceso, los abogados que representaron a Abra Group ante la autoridad nacional fueron Diego Ramos, Julio Pellegrini y Catalina Sierpe, de Pellegrini & Rencoret. Del lado de Sky Airline, en tanto, fueron Lorena Pavic y Arturo Fasani, del estudio Carey.
Chile, no obstante, no fue el único país consultado. La investigación para la posible adquisición también se realizó en Brasil, país donde ayer martes el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) aprobó la operación; y en Perú, donde el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aún evalúa la movida.
El presente de Sky
La noticia no se da en un día cualquiera para Sky. Esta semana, de hecho, la firma celebra 25 años de historia. En el último tiempo, aseguraron entendidos, la compañía ha estado preocupada de entregar a Grupo Abra su empresa lo más sana posible.
En lo operacional, sin embargo, entre enero y abril, la Junta Aeronáutica Civil (JAC) reveló que la compañía ligada a la familia Paulmann Mast habría sido sobrepasada, en su histórico segundo lugar en el segmento de vuelos internacionales, por JetSmart.
Con este panorama, ahora queda pendiente la entrega de luz verde de Perú para finalizar la aprobación del acuerdo global.
Una puerta que queda abierta, eso sí, es con qué participación quedarán los Paulmann Mast dentro de la firma adquirida y, por tanto, qué rol tendrán (o no) dentro de la mesa directiva. Eso aún está por verse.
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