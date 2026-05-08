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El “Plan 15” que aplicó Sky, de cara a su integración a Abra Group

El 3 de junio la aerolínea festejará sus 25 años de existencia, desde que debutó con vuelos chárter en Cuba, efeméride que llevó a su presidente Holger Paulmann a encargar que se escribiera un libro con la historia de la compañía. También habrá un festejo interno y será, posiblemente, un evento que se sentirá como cierre de ciclo, ya que la firma está en tratativas para integrarse a Abra Group. Varios cambios ha aplicado su CEO, Daniel Belaunde, quien recibió el mandato de que Sky esté en la mejor situación posible al sumarse a este grupo aéreo.

Por: Azucena González

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 18:59 hrs.

Azucena González
<p>El “Plan 15” que aplicó Sky, de cara a su integración a Abra Group</p>

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