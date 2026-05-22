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Cuánto cobran y qué hacen los asesores mejor pagados del Presidente

En la plataforma online de transparencia activa -obligación legal vigente desde 2009- se publicaron las planillas del personal del aparato estatal correspondientes a abril de 2026. Se trata del primer mes completo disponible al público, ya que marzo fue parcial por el cambio de mando. La normativa manda publicar -y actualizar mensualmente- una vasta lista de información sobre sus actividades, presupuestos y políticas, con niveles de detalle que varía bastante entre sí. En abril la Presidencia registra 82 personas a honorarios; 54 entraron con el nuevo Gobierno.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 13:54 hrs.

<p>Cuánto cobran y qué hacen los asesores mejor pagados del Presidente</p>

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