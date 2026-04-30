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El valor de un Pritzker en el barrio: el Teatro Biobío, el gran vecino

Tras la consagración mundial de Smiljan Radić, este teatro, que la próxima semana tendrá nueva directora ejecutiva, deja de ser sólo un hito visual para consolidarse como un motor de cambio social. Desde la mediación cultural hasta su rol en la seguridad del sector, así habita el gigante blanco junto a la comunidad.

Por: Por Constanza Moncada Fotos: Teatro Biobio

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Arquitectura Cultura
<p>El valor de un Pritzker en el barrio: el Teatro Biobío, el gran vecino</p>

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