El valor de un Pritzker en el barrio: el Teatro Biobío, el gran vecino

En la costanera de Concepción se ubica el Teatro Regional del Biobío. Quienes transitan por el puente Chacabuco o por el nuevo Puente Ferroviario pueden apreciar su gran envergadura, sus cortes rectos y su membrana blanca. En las noches, cual lámpara, se enciende con luz cálida para dar cuenta de su vida. Y si bien tras su inauguración en 2018 su diseño causó resquemores, hoy es una postal insigne de la ciudad.



De hecho, el edificio, de Gabriela Medrano, Eduardo Castillo y Smiljan Radić -reciente ganador del Premio Pritzker-, fue elegido entre los 10 destacados del laureado chileno, lo que se suma a anteriores reconocimientos a la construcción, como el Gran Premio en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito (BAQ 2022).



“La arquitectura de Radić abre rutas; siempre está en el ámbito de la exploración. Para ser un edificio público, propone un estilo disruptivo e innovador. Quizás la ciudadanía puede no comprenderla, pero de a poco esa imagen empieza a ser cotidiana”, explica Miguel Nazar, arquitecto y representante de la Universidad del Desarrollo en el directorio del Teatro Biobío (TBB).



Su diseño se decidió en 2011, con un concurso público al que se presentaron 28 propuestas, y para la ciudad ha significado un hito importante. Su instalación en el barrio Aurora de Chile supuso una nueva vida para la costanera, donde se emplaza el Memorial del 27F y el Parque Costanera, que cuenta con un parque de esculturas. Al frente se ubica el Parque Bicentenario de Concepción y, más allá, el Barrio Cívico, también diseño de Smiljan Radić.



“El rol que tiene el teatro es ser un proyecto detonante e impulsor del anhelo de la ciudad de llegar al río. Mantener ese espacio entre el Parque Bicentenario y esa explanada permite tomar aire con el memorial y que sucedan cosas”, reflexiona Nazar.



Convivir con un gigante

Su instalación supuso un cambio en las dinámicas del sector. Priscila Hernández, presidenta de la Junta de Vecinos de Aurora de Chile, fue testigo de los primeros acercamientos del teatro a la comunidad y los evidencia hasta hoy. “Lo que nos importaba a nosotros, desde que el teatro se instaló aquí, fue que tuviéramos un acercamiento social y cultural”, dice. “No nos costó ser amigos”, agrega.



Walther Molina, trabajador social y coordinador de Educación, Mediación y Públicos del TBB, es quien impulsa la relación desde la institución. “Somos un vecino preocupado de mantener buenas relaciones dentro del barrio”, asegura.



La ayuda del recinto ha sido clave para la comunidad, afirma Hernández, con acciones como el préstamo de equipamiento para eventos, entradas de cortesía para funciones y talleres en terreno. Es más, la relación tendrá como fruto un libro que rescata la historia de mujeres de Aurora de Chile. El teatro fue el encargado de recopilar la información a través de entrevistas, además de diseñar y confeccionar el título.



El trabajador social indica que el establecimiento se involucra en asuntos comunitarios, como mesas de trabajo de seguridad y colaboraciones con agrupaciones, como la Unión Comunal de Adultos Mayores. “Nuestro rol es el de promotor de actividades culturales y de acompañamiento a instancias que son importantes para los vecinos”, comenta.





Quienes también disfrutan de los espacios contiguos al teatro son patinadores, ciclistas y corredores. Por ejemplo, la escuela Patina Conce convoca a sus estudiantes en los estacionamientos. “Tengo una perspectiva positiva del teatro y de lo que logró con su entorno urbano. Fue un edificio que vino a reactivar la actividad recreativa de ese sector, que ha sido estigmatizado socialmente”, cuenta María José Ugarte, directora fundadora de la escuela.



Si bien nunca ha establecido contacto directo con el teatro, Ugarte valora su espacio para el desarrollo de actividades. “Es un buen vecino, pero sobre todo por su espacio público”, afirma.



“Creo que, más que el teatro en sí, como infraestructura, el rol más importante del teatro es su alrededor: el espacio intermedio que permite actividades, o la explanada con luces y cómo se conecta con el Memorial 27F. El impacto más grande es el espacio que entrega a la comunidad, porque Concepción no tiene muchos espacios públicos”, reflexiona.



Pero ha habido cambios. Desde 2022 a 2025, el Teatro Biobío era el encargado de producir el Festival REC, organización que ahora quedó en manos de Desarrolla Biobío. El evento masivo -que se realiza en el Parque Bicentenario y las inmediaciones del edificio- afecta directamente a los vecinos de Aurora de Chile.



“Desde que el teatro empezó a hacer el REC, nosotros pudimos incidir en ello”, explica Priscila Hernández. Las principales problemáticas eran la seguridad, el ruido y la basura. “Pudimos lograr muchos avances al respecto y participamos en la feria de la costanera”, recuerda. “Este año nos costaron mucho las conversaciones, pero sí pudimos incidir en ellas. Hay ciertas falencias en cosas que habíamos avanzado. Hicimos nuestros descargos de cómo sacaron al teatro de la organización del REC”, agrega.



Otra problemática que vivieron los vecinos en 2022 y 2023 fueron los eventos tuning, realizados en los estacionamientos del teatro, zona administrada por la Municipalidad de Concepción. “En algún momento fue un problema grave”, recuerda Priscila Hernández.



Pero para Hernán Barría, arquitecto y representante de la Universidad del Bío-Bío en el directorio, el recinto puede dar visibilidad a los conflictos de la costanera. “Es un actor relevante al que se le escucha. Quizás, si los vecinos llaman, no llega nadie; pero si lo hace el teatro, sí. Puede tener la voz de lo que está pasando”, afirma. La semana pasada se anunció que el próximo 4 de mayo asumirá María Fernanda Castillo Ruiz como directora ejecutiva del Teatro Biobío.