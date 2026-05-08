Guía de Ocio: Una conversación entre Maquieira y Labatut
Además, ferias, películas, teatro y música para aprovechar estos días
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Ya se cumplen 10 años de la obra que catapultó a la compañía teatral Bonobo, los mismos autores de Temis, Tú amarás y Estampida humana. Escrita por Pablo Manzi y dirigida en conjunto con Andreina Olivari, Donde viven los bárbaros muestra el reencuentro de tres primos tras muchos años sin verse.
El anfitrión, que dirige una exitosa ONG, se ve involucrado en el homicidio de una joven, lo cual desencadena la violencia entre los invitados. Actúan Gabriel Cañas, Gabriel Urzúa, Paulina Giglio, Carlos Donoso y Guilherme Sepúlveda.
Una reflexión cruda y cargada de humor negro. La obra se puede ver hasta el 24 de mayo, jueves y viernes a las 20:30 horas y los sábados y domingos a las 19 horas, en el Teatro Finis Terrae que está en Av. Pocuro 1935.
La próxima semana, el martes 12, en el Centro de Estudios Públicos tendrá lugar una fecha del ciclo Cuatro estaciones: otoño-invierno, bajo el título Encuentro entre Diego Maquieira y Benjamín Labatut. Del futuro al porvenir. Maquieira, reconocido poeta y artista plástico, conversará con el autor de Un verdor terrible y Maniac, ambas obras que se han pegado un gran salto de reconocimiento internacional.
La actividad será moderada por Joaquín Trujillo, investigador CEP. Martes 12 de mayo a las 18:30 hrs. en Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia (Metro Pedro de Valdivia).
La Municipalidad de Providencia realiza este sábado 9 y domingo 10 de mayo el Mercado “Amor que inspira”, una feria que reúne emprendimientos locales, arte manual y actividades creativas para toda la familia. La actividad se desarrolla en la intersección de la calle Las Urbinas con Avenida Providencia, donde 30 emprendedores locales darán vida a una feria con productos hechos a mano, diseño y distintas propuestas para encontrar el regalo perfecto. Habrá también actividades gratuitas.
El Centro de Extensión del Campus Oriente UC vuelve a convertirse en escenario de la artesanía nacional, reuniendo en esta ocasión a 37 destacados artesanos y artesanas del país con sus trabajos en alfarería, textiles, cestería, piedra, papel, cuero, madera, cuernos, cerámica y orfebrería. Una gran oportunidad para encontrar regalos con identidad en el Día de la Madre.
Durante la Feria, los asistentes podrán participar en talleres gratuitos dirigidos por artesanos. Hasta el domingo 10 de mayo, de 11 a 19 horas. UC y en la web artesania.uc.cl. Entrada gratuita. Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia. @artesaniauc
En excelentes noticias patrimoniales, el Teatro Huemul, emblemático espacio patrimonial del Barrio Huemul que permaneció cerrado desde 2014, acaba de reabrir sus puertas a la comunidad tras un trabajo conjunto entre la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), la Municipalidad de Santiago y el Arzobispado.
Esta articulación permitió recuperar el histórico recinto y devolverlo como un punto de encuentro para los vecinos. La reapertura fue marcada por una presentación gratuita del destacado pianista Roberto Bravo, y existe el compromiso de generar una programación cultural abierta a la comunidad de forma regular.
La película colombiana dirigida por el realizador Simón Soto Mesa conquistó a la crítica y se está ganando los corazones de la audiencia en el streaming. Un poeta se sitúa en Medellín y sigue a Óscar Restrepo, un hombre de mediana edad, con un pasado de joven poeta y un presente más bien derrumbado. Obsesionado por la figura del poeta José Asunción Silva, su vida transcurre entre bebidas tertulias literarias y el departamento de su madre con quien vive.
En el empeño por ganarse la vida y recuperar el respeto de su hija adolescente, Restrepo comienza a enseñar en un colegio y descubre en una alumna un inmenso potencial poético que se empecina en hacer brillar aunque ella está más interesada en pintarse las uñas. Las andanzas del protagonista son la definición de tragicómico, conmueven a la vez que hacen reír. Es una historia de fracaso absoluto donde asoma apenas una pizca de esperanza, tiene una arrojada propuesta visual y fue filmada en 16 mm. La interpretación de Ubeimar Ríos es brillante y destaca el dato de que no es actor. Se puede ver en HBO Max.
Angine de Poitrine son el dúo canadiense más comentado del momento y casi nadie sabe quiénes son. Klek y Khn -los nombres con que se presentan los dos integrantes anónimos de Quebec- tocan con máscaras de papel maché y atuendos monocromáticos cubiertos de lunares, y se autodefinen como una “orquesta pitagórica cubista dada de mantra-rock”. Tras años de bajo perfil, una sesión grabada para la radio estadounidense KEXP los catapultó a fenómeno viral (dicho video suma más de 13 millones de visitas en YouTube).
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