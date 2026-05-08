¿Cuál fue el principal tema de los noticieros chilenos en todo 2025? Lidera la crónica roja

Según información de la consultora GECA, del total de minutos de su noticiero central en 12 meses, Chilevisión usó un 45% para notas policiales y judiciales; seguido por Mega y Canal 13 -con 38% cada uno- y finalmente TVN con 26%.

TVN y Canal 13 reciben mensualmente un análisis de los noticieros de la televisión chilena que elabora GECA, consultora española que es referente en el estudio de contenidos en la pantalla chica. La señal pública, además, envía esa información cada mes al Senado, que es donde rinde su cuenta pública.

Cuando terminó el 2025, GECA hizo un consolidado del año. Es decir, cuáles fueron los temas más vistos de enero a diciembre del año pasado en los noticieros centrales de cuatro canales: TVN, Canal 13, Mega y Chilevisión.

Lo primero que llama la atención es que la categoría con mayor presencia en todos ellos es la crónica roja. Del total de minutos de su principal espacio informativo en 12 meses, Chilevisión usó un 45% para este tipo de noticias, seguido por Mega y Canal 13 -con 38% cada uno- y finalmente TVN con 26%.

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Pese a que el 2025 fue un año cargado de política, de intensa campaña presidencial, los temas políticos ocuparon el 8% del tiempo en el noticiero de Canal 13, el 9% en el Mega y Chilevisión y el 14% en TVN.

En contenidos internacionales se impone Canal 13 con un 18%. En deportes lo hace TVN con un 14%, quien también lidera en temáticas sociales con un 12%, seguido muy de cerca por Chilevisión (11%).

Temas económicos tienen poca cobertura, marcando entre 2% y 3% del tiempo de noticieros en los canales que aparecen con ese registro. Lo supera, por ejemplo, cultura: TVN (12%), Canal 13 (10%), Chilevisión (8%) y Mega (6%).

Respecto de conclusiones, la consultora destaca el amplio predominio de las noticias policiales, el posicionamiento de Canal 13 como referente para noticias globales y la situación de TVN como el más equilibrado en contenidos, con importancia de lo deportivo y cultural, lo que sugiere una línea editorial más diversificada, “manteniéndose alineado con su función pública”, señala Arti Montoya, directora de negocios de GECA.