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¿Cuál fue el principal tema de los noticieros chilenos en todo 2025? Lidera la crónica roja

Según información de la consultora GECA, del total de minutos de su noticiero central en 12 meses, Chilevisión usó un 45% para notas policiales y judiciales; seguido por Mega y Canal 13 -con 38% cada uno- y finalmente TVN con 26%.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 15:09 hrs.

TV Chile
<p>¿Cuál fue el principal tema de los noticieros chilenos en todo 2025? Lidera la crónica roja</p>

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