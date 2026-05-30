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Detrás de las cámaras: detalles de la primera Cuenta Pública de Kast

Durante ciertos pasajes del discurso, cuando Kast haga mención a temas específicos -por ejemplo, la zanja en el norte- la pantalla se dividirá para mostrar imágenes alusivas preparadas por el Departamento de Marketing de la Secom.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 30 de mayo de 2026 a las 14:00 hrs.

<p>Detrás de las cámaras: detalles de la primera Cuenta Pública de Kast</p>

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