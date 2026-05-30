Detrás de las cámaras: detalles de la primera Cuenta Pública de Kast
Durante ciertos pasajes del discurso, cuando Kast haga mención a temas específicos -por ejemplo, la zanja en el norte- la pantalla se dividirá para mostrar imágenes alusivas preparadas por el Departamento de Marketing de la Secom.
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La emisión en vivo del primer mensaje presidencial ante el Congreso Pleno de este lunes traerá ciertas innovaciones con las que el equipo del mandatario quiere dejar su huella. Por lo que explican, se debería comenzar a notar en la TV incluso antes que arranque la ceremonia oficial. En la Secom lo están preparando así: Durante la media hora comprendida entre el inicio de la transmisión en vivo (11:30) y del acto mismo (12:00), se emitirán fotos y mensajes con ideas y peticiones que se han recibido en el website que levantó el Ejecutivo para esta ocasión (https://www.gob.cl/cuentapublica2026/). Ese sitio se intituló “Chile cuenta con todos”, como una manera de darle un tono más “convocante” y menos partidario, se ha insistido puertas adentro. Dicho material se estaba revisando en Cerro Castillo, y para el viernes el Presidente lo había hecho personalmente.
Las autoridades asistentes al Salón se encontrarán en sus asientos con un pin de solapa con el motivo de una bandera chilena, a modo de souvenir. Mientras la ceremonia en sí sigue un protocolo estricto y ya conocido, en la pantalla se verán los siguientes elementos.
La esquina inferior derecha estará reservada para el lenguaje de señas, y la superior derecha para los logos de los canales; ambas quedarán fijas.
En la esquina superior izquierda estará un código QR que llevará a un canal de difusión por WhatsApp del gobierno (es decir, solamente para recibir contenido, no se podrán enviar mensajes por ahí), desde el que se podrá descargar el discurso, fotos y demás material alusivo. Quienes deseen quedar conectados por esa vía seguirán teniendo acceso a material en futuras ocasiones.
Durante ciertos pasajes del discurso, cuando Kast haga mención a temas específicos -por ejemplo, la zanja en el norte- la pantalla se dividirá para mostrar imágenes alusivas preparadas por el Departamento de Marketing de la Secom. Eventualmente, ahí también se pasará parte de las fotos y mensajes enviados al website descrito más arriba.
El mandatario, que tiene cierta inclinación a improvisar, irá leyendo su alocución con la ayuda de un teleprompter; durante el fin de semana se ha ensayado en el Palacio Presidencial de Viña del Mar. Se ha calculado que durará entre 60 y 80 minutos. El martes ya había una primera versión del texto. Se ha dicho que se quiere concretar un acto “ejecutivo, pero no falto de emoción”. En su equipo han estudiado las cuentas anteriores y recalcan que la más breve fue una del expresidente Eduardo Frei, mientras que la más extensa fue una del expresidente Gabriel Boric.
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