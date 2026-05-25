Con exacreedores como aportantes: fondo de Asset será el nuevo dueño de terrenos y permisos de parte de proyecto Chamisero

Se convertirá en el principal accionista de Nueva Chamisero SpA, nueva propietaria de 100 hectáreas del proyecto y titular de su zona de Desarrollo Urbano Condicionado y Resolución de Calificación Ambiental.

Hace poco más de un año, "El Chamisero Inmobiliaria", firma ligada a la sucesión del empresario Sergio Reiss, logró esquivar la quiebra.

La compañía -que maneja uno de los mayores proyectos habitacionales de Chicureo- consiguió que su propuesta de reorganización judicial fuera aprobada por la junta de acreedores, cerrando así un proceso concursal marcado por pasivos por US$ 79 millones.

Entre sus principales acreedores figuraban BancoEstado, compañía de seguros Confuturo y seguros de vida Security Previsión.

Este segundo trimestre, la inmobiliaria comienza a dar nuevos pasos en la ejecución del acuerdo. A comienzos de abril, la administradora Asset AGF -vinculada al banco de inversión Asset Chile, fundado por Jean Paul y Georges de Bourguignon- inscribió el fondo “Asset Desarrollo Chamisero”, vehículo que pasará a convertirse en el nuevo dueño de parte de los terrenos aún no urbanizados del proyecto en Colina y cercano a Vitacura.

Nuevos dueños

Asset conoció de cerca la reorganización de El Chamisero. En el proceso, el grupo de acreedores contrató al equipo de finanzas corporativas de Asset Chile, liderado por el socio, Gonzalo Fanjul, para negociar y estructurar un acuerdo concursal.

El cambio de propiedad nació como una de las fórmulas aprobadas del acuerdo de reorganización, en base a 150 hectáreas de tierra no urbanizada del proyecto.

En detalle, a los entonces acreedores de El Chamisero se les presentó la opción de que el pago de sus créditos se efectuara a través de dos alternativas. La primera, con asignación de parcelas a los acreedores, recibiendo una hipoteca sobre estos activos o la venta de estas.

La segunda, en tanto, contemplaba la creación de un fondo de inversión al cual los aportarán las acciones de Nueva Chamisero SpA -sociedad creada como parte del acuerdo-, nueva propietaria de 100 hectáreas del proyecto y titular de sus permisos de zona de Desarrollo Urbano Condicionado (Zoduc), incluyendo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Para materializar esta alternativa, los acreedores mandataron a Asset AGF para estructurar el fondo Asset Desarrollo Chamisero, que será el principal accionista y administrador de los activos de la nueva sociedad.

Los antiguos prestamistas de la inmobiliaria -principalmente aseguradoras- pasarán a ser aportantes del vehículo. Según fuentes conocedoras del proceso, durante la semana pasada se recopilaron las últimas firmas de los antiguos prestamistas de la inmobiliaria para sellar la operación.

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Los fondos de Asset

No es el único caso reciente en que Asset y su gestora de fondos participa de acuerdos de reorganización judicial de compañías locales.

A comienzos de abril, DF reveló que un fondo privado (FIP) de la firma adquirió una cartera de oficinas a Sencorp valorizada en US$ 147 millones. Los aportantes del vehículo fueron acreedores de las sociedades en reorganización de la familia Senerman, quienes refinanciaron a las entidades -bajo el formato de leasing de los inmuebles- a través del FIP .

Un esquema similar al de Chamisero se implementó también en Vivo Corp. En ese caso, Asset estructuró el fondo “Asset Rentas Comerciales Vivo”, vehículo integrado por exacreedores de la compañía y que desde 2022 administra la AGF tras su reorganización, con Georges de Bourguignon como presidente de la empresa de centros comerciales.