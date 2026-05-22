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La venganza del visón: usado antes en la elaboración de abrigos hoy es una plaga que amenaza a productores agrícolas y al turismo de Chiloé

La especie provoca pérdidas que promedian $ 300 mil por ataque y desde 2023 el SAG registra 90 denuncias con más de 1.000 aves muertas en la isla, aunque se estima que solo 10% de los eventos son reportados. Un plan por más de $ 450 millones para contenerlo aguarda todavía su aprobación a nivel central.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 10:00 hrs.

turismo Agricultor Agricultura medioambiente sustentabilidad
<p>La venganza del visón: usado antes en la elaboración de abrigos hoy es una plaga que amenaza a productores agrícolas y al turismo de Chiloé</p>

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