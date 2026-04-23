Excontroladores del Banco Internacional venden Clínica Puerto Varas a Red Interclínica
El grupo chileno también compró el Hospital Clínico de Viña del Mar y está a la espera de las aprobaciones de la FNE.
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Finalmente se concretó la venta de la Clínica Puerto Varas, propiedad de los exsocios controladores del Banco Internacional -mediante la sociedad Baninter- desde 2016.
Tal como había adelantado este medio a principios de enero de 2025, los dueños estaban negociando con varios posibles compradores, pero finalmente fue Red Interclínica el grupo que selló la transacción.
A través de Baninter, en la propiedad de este establecimiento participaban accionistas como el fundador de Sonda, Andrés Navarro; el exdueño de los supermercados Santa Isabel y accionista de Grupo Patio, Eduardo Elberg; y el líder del grupo Empresas Tánica, Christoph Schiess. Pero además, en esta firma, los accionistas también se asociaron con Inversiones Puerto SpA, ligada al actual presidente de la Clínica Las Condes (CLC), Carlos Kubick, sociedad que también saldrá del prestador puertovarino.
Este último, recientemente también vendió su participación en la red de centros dentales Norden, que fue adquirida por el grupo Everest.
Por su parte, Red Interclínica es un conglomerado chileno que opera las clínicas Tarapacá (Iquique), Los Carrera (Quilpué), Los Leones (La Calera), Nueva Clínica Cordillera (Las Condes) y San José (Arica). El centro ariqueño lo compró en 2024 a la británica Bupa, dueña de Cruz Blanca.
Y no ha parado con los movimientos. El pasado 30 de diciembre, el grupo notificó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que compraría el Hospital Clínico de Viña del Mar, procedimiento que aún está pendiente de la aprobación de esta entidad.
Lo mismo ocurre con el inmueble de Puerto Varas. La adquisición fue notificada el 6 de abril a la FNE por vendedores y compradores y, este lunes, la Fiscalía inició una investigación para analizar los efectos de la operación en la libre competencia, con lo cual Interclínica está a la espera de sumar dos nuevos establecimientos a su red.
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