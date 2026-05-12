Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa

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La construcción de Music Hall Ñuñoa contempla una inversión de US$ 35 millones y tendrá capacidad para recibir hasta 4.700 personas en conciertos, obras de teatro y encuentros culturales.
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