Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa

En 2019, la gigante estadounidense Live Nation Entertainment -dueña de Ticketmaster- aterrizó en Chile tras adquirir una participación mayoritaria en la productora local DG Medios, una de las principales promotoras de conciertos del país.

Pero la expansión de la firma norteamericana en el mercado local no se detuvo ahí. A fines de 2025, Live Nation dio un paso clave al transformarse en accionista mayoritaria de Movistar Arena, el principal recinto techado para eventos masivos del país, luego de asociarse con la chilena Be Live Entertainment Group, ligada a la familia Hiller y a la productora Bizarro.

Y ahora, apenas cinco meses después de ese anuncio, la compañía volvió a mover sus fichas en Chile. Esta vez, junto a Metro de Santiago y la familia Geniso (líderes de DG Medios), impulsará un nuevo centro de eventos en la capital.

Se trata de Music Hall Ñuñoa, un proyecto que considera la construcción y operación de un recinto tipo teatro sobre la estación Ñuñoa del Metro de Santiago, ubicada en la intersección de Avenida Irarrázaval con Pedro de Valdivia, en la Región Metropolitana.

Según los antecedentes ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el edificio contará con cuatro niveles sobre superficie y tres subterráneos. La estructura se apoyará principalmente sobre pilares ya existentes de Metro, mientras que parte de los niveles inferiores se desarrollarán hacia uno de los costados de la estación.

La iniciativa contempla una inversión estimada de US$ 35 millones y considera una sala de conciertos, espacios de backstage, áreas de atención al público, oficinas administrativas, estacionamientos, comedores, camarines, salas de reuniones, bodegas y zonas de carga y descarga, entre otras instalaciones.

En la etapa de operación, el recinto estará orientado al desarrollo de actividades culturales y recreativas, incluyendo conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte y encuentros culturales.

Además, la empresa estimó ante el SEA que el recinto podrá recibir una afluencia máxima de 4.700 personas.

Respecto al cronograma, la construcción del proyecto está prevista para un plazo de 12 meses.