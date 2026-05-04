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Bradesco: carry trade y fortaleza del real impulsan a la renta fija de Brasil

Desde 2025, unos US$ 27 mil millones de capital extranjero ingresaron a bonos brasileños. Un ajuste fiscal local daría un nuevo aire a los activos.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 19:10 hrs.

Fondos de inversión Brasil Bonos Cristóbal Muñoz
<p>El CEO de Bradesco Asset Management, Bruno Funchal. Foto: Tamara Silva</p>

El CEO de Bradesco Asset Management, Bruno Funchal. Foto: Tamara Silva

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