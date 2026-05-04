Bradesco: carry trade y fortaleza del real impulsan a la renta fija de Brasil

Desde 2025, unos US$ 27 mil millones de capital extranjero ingresaron a bonos brasileños. Un ajuste fiscal local daría un nuevo aire a los activos.

No solo sus atractivos turísticos posicionan a Brasil como uno de los destinos predilectos de los extranjeros.

Atraídos por su política monetaria y una estabilidad en la moneda -el real- los inversionistas globales están apostando por la Bolsa de São Paulo.

El auge se materializó a través de fuertes flujos hacia activos brasileños. En el caso de las acciones, estimaciones de la gestora de fondos brasileña Bradesco Asset Management (AM) cifraron en 550.000 millones de reales (unos US$ 110 mil millones) la entrada de capital durante el año pasado, mientras que en lo que va de 2026 ya se acumularían US$ 14 mil millones.

La renta fija también recibió flujos, con ingresos netos de extranjeros por US$ 20 mil millones en 2025 y US$ 7 mil millones entre enero y marzo de este año. Un movimiento relevante en un segmento dominado por inversionistas brasileños.

“En tasas nominales y bonos soberanos, vimos a fines de 2025 un enorme movimiento de compras de extranjeros en Brasil”, destacó a DF el CEO de Bradesco AM, Bruno Funchal.

Para el ejecutivo, el impulsor de la renta fija brasileña es el debilitamiento del dólar y la estabilidad del real.

“Con este escenario de estabilidad del tipo de cambio, entrar a instrumentos nominales es la mejor opción para este año”, destacó Funchal.

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El segundo driver es el denominado “carry trade”, es decir, comprar activos brasileños ante una tasa base alta del Banco Central.

“Tenemos un conflicto entre la política fiscal y la monetaria. A fines de 2024, el gobierno lanzó un proyecto de exención de impuesto a la renta y la gente entró en pánico en Brasil, así que las tasas de interés subieron y tuvimos una enorme devaluación del real”, explicó.

El carry trade “atrae a los inversionistas y les entrega un buen rendimiento”, que alcanzó hasta un 17%, sostuvo Funchal. El fenómeno también ayudó a la revalorización del real.

El CEO de la gestora aseguró que hoy “la probabilidad de tener una devaluación de la moneda y otro aumento de tasas de interés es bastante baja”.

“Nos estamos acercando a elecciones, y un escenario es la continuidad, ya sabemos todo sobre Lula y cómo es su manual de acción, y la alternativa (Flávio Bolsonaro), es una mejor respuesta al problema fiscal”, afirmó.

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Oportunidad

La estrategia de Bradesco AM apunta a la diversificación de portafolios. “Con este escenario de estabilidad del tipo de cambio, entrar a instrumentos nominales es la mejor opción para este año, porque obtienes más dinero con el ‘carry trade’”, destacó.

Mientras que la fortaleza del real dependerá de la regularización de las finanzas estatales, con el proceso de recorte de tasas local como telón de fondo.

“Si hacemos la tarea en el lado fiscal, incluso con un dólar más fuerte, podemos defendernos de la devaluación”, sostuvo.

Según Funchal, si se soluciona el déficit, los activos ser una apuesta táctica a una oportunidad estructural y de largo plazo

“La oportunidad está partiendo, porque estamos al comienzo de la baja de tasas”, añadió.