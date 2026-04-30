Fernando Massú, presidente de Banco BTG Pactual Chile: “Hay que descartar la idea de que si aumentamos impuestos necesariamente vamos a recaudar más”

El ejecutivo sostuvo que la rebaja de impuestos y la invariabilidad tributaria son dos elementos clave de la reforma del gobierno de Kast que, a su juicio, impulsarán la inversión, el crecimiento y generará más empleo en los próximos años.

Cuando José Antonio Kast se convirtió en Presidente electo el 14 de diciembre, estuvo acompañado por su familia, el equipo de campaña, militantes y un selecto grupo de figuras del mercado financiero, quienes tempranamente apoyaron la candidatura del republicano a La Moneda.

Uno de ellos fue Fernando Massú, presidente de Banco BTG Pactual Chile, vicepresidente de Clínica Las Condes y director de Parque Arauco e Hites, quien ya venía siguiendo de cerca al entonces candidato.

“Desde que conocí su programa de gobierno me atrajo mucho y desde ese día me propuse no ser un participante pasivo, sino que a ayudar a que esta elección le favoreciera”, recordó en entrevista con DF.

Bajo esa lógica, agregó: “Lo ayudé a unir gente que pudiera escucharlo, amigos, conocidos míos que pudieran tener una conversación con él. Y accedió de muy buen gusto”.

Aunque descarta una afinidad política, asegura que su motivación responde a una convicción más amplia: “Siento un amor inmenso por Chile y creo que deben existir ciertas condiciones para que se produzcan las oportunidades en el país. Y esas son las que propone el Presidente Kast”.

A casi dos meses de inicio del gobierno, el balance de Massú sobre la gestión es positiva, destacando el foco en el crecimiento que propone el proyecto de ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social. “Si empezamos a recibir más inversiones, tendremos más crecimiento y es posible que terminemos creciendo en lo marginal al 4%, y eso cambia completamente el panorama. Entonces, no darse la oportunidad para que eso suceda es de locos”, proyectó.

“Los gremios y los empresarios tenemos que comunicar que esto tiene un beneficio que se va a trasladar a la gente”.

Reforma y crecimiento

- ¿Cómo evalúa el mundo empresarial el proyecto de reforma presentado por el gobierno?

- Es una mirada donde se está apostando por el crecimiento y la inversión en Chile. Hoy, tenemos una grave situación fiscal y un problema importante de desempleo. Bajo este escenario, la reforma plantea un esquema distinto, frente al cual yo estoy muy optimista.

En el caso de la rebaja del impuesto de primera categoría -de 27% a 23%- es una materia que no tiene discusión en sí misma; la discusión surge en cómo se compensa. En los gobiernos de los últimos 10 años hemos tenido reformas tributarias donde se señalaba que, a través de ellas, se recaudaría entre el 6% y el 7% del PIB. La realidad es que esa recaudación fue del 1%. Por lo tanto, hay que descartar la idea de que si aumentamos impuestos necesariamente vamos a recaudar más.

Además, se proyecta que el déficit de esta reforma sea del orden de US$ 3.500 millones, pero el gobierno ha sido claro en cómo se va a compensar.

La reducción del impuesto de primera categoría no se va a financiar de inmediato, sin embargo, a medida que se vaya produciendo el crecimiento, ese déficit se irá cerrando, junto con la racionalización del gasto fiscal. En un período de cuatro años creo que es posible, si no cerrarlo, al menos disminuirlo de manera importante.

- La oposición ha señalado que esta propuesta favorece a los “más ricos del país”. ¿Cuál es su visión?

- Aquí no se está favoreciendo al súper rico, sino que estamos favoreciendo el empleo y la competitividad de las empresas.

Para el Servicio de Impuestos Internos (SII), las empresas grandes son aquellas que venden desde US$ 3 millones al año. En ese cálculo caben muchas firmas de distintos tamaños, y entre ellas, aportan el 45% del empleo total.

Mientras que los ricos son personas que ganan sobre $ 7 millones, y los súper ricos aquellos que ganan $ 12,5 millones. En total, ese grupo corresponde a 41.600 personas en el tramo máximo, y entre ellos, representan aproximadamente el 45% del total del Impuesto Global Complementario que se paga.

La mayor parte de esta gente deja sus resultados en las empresas, no reparte dividendos, es decir, los reinvierte, y eso genera riqueza para los empleados y para el país.

Entonces, bajo esa lógica, creo que está pésimamente mal usado el concepto, porque entendemos, por ejemplo, que un dentista es rico y que una inmobiliaria es una gran empresa, y el dueño de esas empresas también asumimos de inmediato que es un rico o un súper rico.

Y lo que se busca con esta rebaja es que estas empresas sean más competitivas, para que fomenten la inversión y el empleo. Por lo tanto, se está hablando y magnificando una cosa que no es.

- ¿Qué rol debe cumplir el mundo empresarial en comunicar este tipo de reformas a la ciudadanía?

- Tenemos que hablar y comunicar de una forma distinta. Creo que los gremios y los empresarios tenemos que comunicar que esto tiene un beneficio que se va a trasladar a la gente; responder a las críticas de la izquierda, y explicar que esto no va a favor de los súper ricos, sino a hacer más competitivas a las empresas de Chile porque si se hacen más competitivas existirá mayor crecimiento y empleo.

Sobre la reducción del lmpuesto de Primera Categoría de 27% a 23%: “A medida que se vaya produciendo el crecimiento, ese déficit se irá cerrando, junto con la racionalización del gasto fiscal. En un período de cuatro años, creo que es posible, si no cerrarlo, al menos disminuirlo de manera importante”.

Inversión y reglas del juego

- El Presidente Kast llamó a reactivar la inversión con alianzas público-privadas. ¿Qué medidas son clave para atraer inversión?

- La invariabilidad tributaria. El Decreto Ley N° 600 fue una piedra angular en el pasado de la recepción de inversiones en Chile. Cada vez que uno viajaba, lo mencionaba como algo estimulante para recibir la inversión extranjera. Reglas del juego claras e invariables por un período de tiempo. ¿Qué produce? Que llegue inversión extranjera de largo plazo.

Entonces, cuando hablamos de invariabilidad, me parece una medida muy correcta que debiera atraer la inversión extranjera y local, porque se está en un campo regulatorio que tú lo conoces de antemano.

- Sin embargo, algunos economistas la cuestionan por sus implicancias fiscales…

- No lo comparto. La mayor parte de las inversiones de largo plazo son de muchos años y, para convertirnos en un país atractivo, tenemos que tener las reglas claras, y esta propuesta lo permite.

- ¿Ha percibido un interés de extranjeros por Chile?

- Sí y no. Antes de la elección había más preguntas; hoy los inversionistas están esperando qué resulta de la megareforma. Estos ruidos solo hacen que la inversión se postergue.

- ¿A qué ruidos se refiere específicamente?

- Hay partidos políticos que no están ni siquiera dispuestos a legislar.

Escenario político

- ¿Cree que este proyecto logrará avanzar en el Congreso?

- Tengo la esperanza de que sí. No de la misma forma (original del proyecto); hay varias cosas que uno podría mejorar, y los ministros están abiertos al diálogo.

A mí me da mucha pena cuando esto se pone en posiciones tan antagónicas, donde ni siquiera están dispuestos a legislar. Pretender seguir con un 2% de crecimiento, un desempleo del 8% y un nivel de deuda alto es inabordable.

- Kast también ha señalado que la inversión depende de la confianza. ¿Qué debe hacer el gobierno para fortalecerla?

- Que haga todo lo posible para que pase el primer paso, que es que estén dispuestos a legislar. Después veamos cuáles son aquellas modificaciones que hay que tomar en cuenta.

Atractivo de Chile

- A nivel internacional ¿Cómo han influido los conflictos geopolíticos y la inflación en la estrategia de BTG Pactual Chile?

- No hay cambios de estrategia porque pensamos que son problemas que tienen solución en un plazo razonable. De hecho, esto puede ser una oportunidad para Latinoamérica, porque no hay guerras, tenemos materias primas de toda índole, se está cambiando a gobiernos promercado y, por lo tanto, todo este conjunto de condiciones puede conducir a que se le vea como una región importante para recibir inversión, y eso, lejos de desfavorecer, favorece.

- ¿Qué distingue a Chile frente a otros países de la región?

Tiene instituciones, un gobierno y Banco Central muy serios. Las leyes se respetan, hay un grado de institucionalidad y formalidad.

En Chile tenemos cobre, tierras raras. Somos un país que produce fruta, salmones y una serie de otros alimentos más. Si logramos volver a ser un país más competitivo, no me cabe duda de que vamos a volver a ser receptores de inversión extranjera.

- Si esta reforma se concreta, ¿cómo proyecta a Chile en los próximos años?

- Tal como lo presentó el Presidente, creciendo a tasas muy por encima de lo que estamos creciendo, con un desempleo cayendo fuerte e inflación bastante más controlada.