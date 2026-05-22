IPSA vuelve del feriado con alzas sobre 10.600 puntos por expectativas de paz en torno a Medio Oriente
En Wall Street, que terminó al alza este jueves, el Dow Jones avanzaba 0,7% y el S&P 500 con el Nasdaq sumaban 0,6%, mientras los rendimientos del Tesoro se iban para abajo.
Noticias destacadas
La Bolsa de Santiago volvió con leves ganancias de su receso por el Día de las Glorias Navales, mientras a nivel global los mercados transan movidos por las esperanzas de distensión del conflicto en el golfo Pérsico.
El S&P IPSA estuvo lleno de optimismo antes del feriado: cerró con un alza de más de 2% y fue el segundo índice emergente con mejor desempeño de la sesión. En la apertura de este viernes, el selectivo subía 0,2% hasta los 10.622,60 puntos.
SQM publicará el martes sus resultados del primer trimestre, cerrando una etapa importante en la temporada de las compañías IPSA, cuyas utilidades en promedio han estado 15,2% sobre las estimaciones de consenso (mediana 7,3%).
Bolsas internacionales
En Wall Street, que terminó al alza este jueves, el Dow Jones avanzaba 0,7% y el S&P 500 con el Nasdaq sumaban 0,6%, mientras los rendimientos del Tesoro se iban para abajo. Estados Unidos tendrá un fin de semana largo, pues el lunes será feriado por el Día de los Caídos.
Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 1,1% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,4%, ambos camino a alzas semanales cercanas al 3%. Asia tuvo a su vez una jornada positiva, liderada por el japonés Nikkei (2,7%), que así escaló más de 3% en acumulado de cinco días.
El petróleo Brent se estabilizaba sobre US$ 100 por barril, después de que este jueves el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, citara "avances significativos" y "buenas señales" en las conversaciones con Irán. Los mediadores pakistaníes ya viajaron Teherán.
Eso sí, también hubo cierta inquietud por la noticia de que, según fuentes anónimas citadas por Reuters, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, emitió una directiva para que el uranio cercano al grado armamentístico no sea enviado al exterior.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup chilena que digitaliza y automatiza operaciones en terreno de empresas con IA prepara expansión regional
Luuk, que desarrolló una plataforma para mejorar la gestión de procesos operacionales que integra inteligencia artificial, sumará sus primeros clientes en Colombia y Brasil.
Vecinos de Villa Panamericana de Cerrillos demandan a desarrolladores del proyecto por casi US$ 18 millones
Acusan serias deficiencias en la calidad de los departamentos entregados en 2024. La inmobiliaria a cargo respondió que “desde que entregamos las primeras viviendas del lote B, hemos atendido los requerimientos e inquietudes de los vecinos, y lo seguiremos haciendo a través de nuestro servicio de postventa”.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete