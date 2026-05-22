IPSA vuelve del feriado con alzas sobre 10.600 puntos por expectativas de paz en torno a Medio Oriente

En Wall Street, que terminó al alza este jueves, el Dow Jones avanzaba 0,7% y el S&P 500 con el Nasdaq sumaban 0,6%, mientras los rendimientos del Tesoro se iban para abajo.

La Bolsa de Santiago volvió con leves ganancias de su receso por el Día de las Glorias Navales, mientras a nivel global los mercados transan movidos por las esperanzas de distensión del conflicto en el golfo Pérsico.

El S&P IPSA estuvo lleno de optimismo antes del feriado: cerró con un alza de más de 2% y fue el segundo índice emergente con mejor desempeño de la sesión. En la apertura de este viernes, el selectivo subía 0,2% hasta los 10.622,60 puntos.

SQM publicará el martes sus resultados del primer trimestre, cerrando una etapa importante en la temporada de las compañías IPSA, cuyas utilidades en promedio han estado 15,2% sobre las estimaciones de consenso (mediana 7,3%).

Bolsas internacionales

En Wall Street, que terminó al alza este jueves, el Dow Jones avanzaba 0,7% y el S&P 500 con el Nasdaq sumaban 0,6%, mientras los rendimientos del Tesoro se iban para abajo. Estados Unidos tendrá un fin de semana largo, pues el lunes será feriado por el Día de los Caídos.

Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 1,1% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,4%, ambos camino a alzas semanales cercanas al 3%. Asia tuvo a su vez una jornada positiva, liderada por el japonés Nikkei (2,7%), que así escaló más de 3% en acumulado de cinco días.

El petróleo Brent se estabilizaba sobre US$ 100 por barril, después de que este jueves el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, citara "avances significativos" y "buenas señales" en las conversaciones con Irán. Los mediadores pakistaníes ya viajaron Teherán.

Eso sí, también hubo cierta inquietud por la noticia de que, según fuentes anónimas citadas por Reuters, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, emitió una directiva para que el uranio cercano al grado armamentístico no sea enviado al exterior.