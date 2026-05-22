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IPSA vuelve del feriado con alzas sobre 10.600 puntos por expectativas de paz en torno a Medio Oriente

En Wall Street, que terminó al alza este jueves, el Dow Jones avanzaba 0,7% y el S&P 500 con el Nasdaq sumaban 0,6%, mientras los rendimientos del Tesoro se iban para abajo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 09:50 hrs.

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<p>IPSA vuelve del feriado con alzas sobre 10.600 puntos por expectativas de paz en torno a Medio Oriente</p>

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