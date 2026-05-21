Marco Rubio ve "buenas señales" de que EEUU podría llegar a un acuerdo con Irán

Se espera que mediadores paquistaníes viajen a Teherán mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

Por Bita Ghaffari, Andrew England y Humza Jilani

Teherán / Londres / Islamabad

Marco Rubio afirmó que había "algunas buenas señales" de que Washington podría llegar a un acuerdo con Irán, a medida que los mediadores regionales intensificaban sus esfuerzos para consolidar un frágil alto el fuego y evitar el regreso a una guerra a gran escala.

El secretario de Estado estadounidense dijo que esperaba que los mediadores paquistaníes, que han estado liderando semanas de esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, viajaran a Irán mientras Teherán revisa la última propuesta de la administración de Donald Trump.

“Creo que hemos avanzado un poco, pero obviamente nos enfrentamos a un sistema algo fragmentado, el sistema iraní”, dijo Rubio. “Dicho esto, creo que los pakistaníes viajarán hoy a Teherán, así que espero que eso impulse aún más la situación. Hay algunas buenas señales, pero tampoco quiero ser demasiado optimista”.

Estados Unidos e Irán llevan semanas negociando propuestas y contrapropuestas para reabrir el estrecho de Ormuz, abordar las preocupaciones de Washington sobre el programa nuclear de Teherán y la demanda de la república islámica de que se levanten las sanciones.

La agencia de noticias semioficial iraní ISNA declaró el jueves que el último borrador estadounidense había "reducido las diferencias en cierta medida". Sin embargo, añadió que para subsanarlas era necesario "superar la tentación de la guerra por parte de Washington".

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, mantuvo conversaciones el jueves con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Naqvi es un estrecho colaborador del poderoso jefe militar paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, quien ha liderado los esfuerzos de mediación de Islamabad.

Este último esfuerzo diplomático surge en medio de la preocupación de que, si las partes no logran un acuerdo pronto, EEUU e Israel podrían reanudar los ataques contra Irán. Esto reavivaría un conflicto que se extendió por todo Medio Oriente cuando Teherán lanzó una andanada de misiles y drones contra los aliados de Washington en el Golfo.

Irán ha reducido drásticamente el tráfico marítimo a través del estrecho desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque el 28 de febrero, desencadenando la peor crisis energética mundial en décadas. La Armada estadounidense también ha impuesto un bloqueo para impedir que los barcos salgan o entren en los puertos iraníes.

Trump declaró el lunes que estaba posponiendo la reanudación de los ataques contra Irán -que, según él, se habrían lanzado al día siguiente-, al tiempo que añadió que se estaban llevando a cabo "negociaciones serias" con Teherán.

Afirmó que Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos le habían pedido que suspendiera la ofensiva militar. Riad y Doha apoyan los esfuerzos de mediación de Pakistán.

El miércoles, Trump reiteró su advertencia de que Estados Unidos podría atacar a Irán "aún con más dureza" si Teherán no acepta un acuerdo.

Irán ha estado presionando para que se levanten las sanciones estadounidenses, para que cese la guerra "en todos los frentes" -en referencia a los ataques israelíes en el Líbano- y para que Teherán asuma la "gestión" del estrecho. Ha exigido el fin del bloqueo estadounidense a sus puertos y ha declarado que busca una suspensión de 30 días de las sanciones petroleras, durante la cual podrían liberarse los activos congelados que se encuentran en el extranjero.

Una propuesta anterior, respaldada por Pakistán, contemplaba un período de 30 días para la adopción de medidas de fomento de la confianza, tras el cual comenzarían las negociaciones sobre su programa nuclear.

Estados Unidos ha estado exigiendo que Irán acepte una moratoria de 20 años en su programa de enriquecimiento nuclear, que traslade fuera del país sus reservas de uranio enriquecido a niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares y que desmantele sus tres principales instalaciones nucleares en Natanz, Fordow e Isfahán.

Irán insiste en que tiene derecho a enriquecer uranio como signatario del tratado internacional sobre la no proliferación de armas nucleares. Ha declarado públicamente que no permitirá que sus reservas de uranio enriquecido salgan del país.

Trump declaró este jueves que Estados Unidos finalmente tomará el control de los 440 kg de uranio altamente enriquecido de Irán. "Lo conseguiremos. No lo necesitamos, no lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de obtenerlo, pero no vamos a dejar que se lo queden", afirmó.