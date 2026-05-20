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Codelco lograría ahorros de US$ 2.000 millones mediante la unificación de tres de sus minas de cobre en el norte de Chile

El plan para integrar las minas Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales fue presentado recientemente por la gerencia al directorio de la estatal.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 17:35 hrs.

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<p>Codelco lograría ahorros de US$ 2.000 millones mediante la unificación de tres de sus minas de cobre en el norte de Chile</p>

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