Codelco lograría ahorros de US$ 2.000 millones mediante la unificación de tres de sus minas de cobre en el norte de Chile

El plan para integrar las minas Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales fue presentado recientemente por la gerencia al directorio de la estatal.

Codelco busca un ahorro de costos combinado de US$ 2.000 millones y un aumento de ingresos mediante la integración de las operaciones de tres minas de cobre, en un intento de la empresa estatal chilena por compensar el impacto del estancamiento de la producción y el aumento de la deuda.

El plan para integrar las minas Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, ubicadas en el norte del país, fue presentado recientemente por la gerencia al directorio de Codelco, según personas familiarizadas con la situación, quienes pidieron no ser identificadas al tratarse de información confidencial.

Según las fuentes, el plan prevé que los beneficios comiencen a notarse ya en 2027 como resultado de la unificación de la planificación operativa de las minas y el uso compartido de las plantas de procesamiento, posiblemente bajo una única estructura de gestión. Codelco no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La integración minera propuesta forma parte de un plan de producción a cuatro años que Codelco tiene previsto presentar al gobierno en los próximos meses.

Al igual que otros productores de cobre, Codelco se enfrenta a presiones inflacionarias que han mermado los beneficios de los precios récord del metal. La guerra en Oriente Medio ha disparado el coste de la energía y del ácido sulfúrico, un insumo clave para el procesamiento del cobre. La disminución de la ley del mineral también obliga a los productores a procesar un mayor volumen de roca para mantener la producción.

La necesidad de mejorar la eficiencia es especialmente acuciante para Codelco, dada su elevada deuda y sus compromisos de gasto. La empresa ya está integrando una operación en el centro de Chile con una mina adyacente de Anglo American Plc, y depende cada vez más de alianzas con el sector privado para proyectos de exploración.

La reorganización propuesta en las minas del norte de Codelco incluiría el traslado de mineral de una mina a otra y la mezcla de materiales para ajustarse mejor a las necesidades de los clientes, según fuentes cercanas a la empresa. Una opción implicaría la reducción de puestos directivos, aunque los equipos de campo se mantendrían intactos. Ya se han iniciado conversaciones con los sindicatos.