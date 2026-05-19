Primer cambio de gabinete del gobierno de Kast: salen las ministras Steinert y Sedini
El anuncio oficio de la salida de las titulares de Seguridad Pública y Segegob se comunicará a las 8 de la noche en La Moneda.
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A menos de tres meses del inicio de la administración, el gabinete de ministros del Presidente José Antonio Kast sufre sus primeras bajas.
La noche de este martes, el mandatario le pidió la renuncia a las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini.
El anuncio oficial de quienes asuman los cargos vacantes se realizará a las 20 horas de este martes, en el Palacio de La Moneda.
En el caso de Steinert, para Kast ya no era posible seguir tolerando los permanentes cuestionamientos a su ministra de Seguridad.
Entre los errores que se le cuentan, destacan la duda que se instaló de la existencia de un plan de seguridad; su compleja presentación ante la Cámara de Diputados la semana pasada; el capítulo de su injerencia en la remoción de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña -actuar que le valdría un reproche de Contraloría en los próximos días-; la fallida petición de aplicar la Ley de Seguridad del Estado por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao; el intento por posicionarla entre las principales artífices de la detención hoy en Temucuicui de un líder de una comunidad autonomista prófugo de la justicia; y la interpelación de la que sería objeto en los próximos días en el Parlamento.
En tanto, Sedini nunca pudo comunicar con claridad el mensaje del gobierno y se enredó en polémicas con la oposición. Una de sus principales polémicas fue cuando gráficas oficiales del gobierno de Chile hablaron de un "Estado en quiebra", lo que le valió reproches incluso de la Contraloría General de la República.
Los reemplazos
Trascendió que el gobierno quedaría con tres biministros debido a que el actual titular del Interior, Claudio Alvarado, también asumiría como nuevo vocero en reemplazo de Sedini.
Asimismo, el hasta ahora ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, seía el nuevo titular de Seguridad.
En su reemplazo asumirá Louis de Grange, quien pasaría a ser biministro de Transportes y de Obras Públicas.
Ya existía un biministro con las carteras de Economía y Minería, a cargo de Daniel Mas.
Tomando como base el inicio de cada administración, este es el cambio de gabinete más rápido realizado desde el retorno a la democracia, con apenas 68 días. Supera el ajuste ministerial realizado por Michelle Bachelet del 14 de julio de 2006, cuando salieron los titulares del Interior, Educación y Economía. Aquel cambio se realizó a 125 días de iniciado el mandato.
Cabe recordar también que el pasado lunes 11 de mayo, el subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, renunció a su cargo por diferencias con la ministra Lincolao, siendo el primer subsecretario en abandonar su cargo.
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