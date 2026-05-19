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Primer cambio de gabinete del gobierno de Kast: salen las ministras Steinert y Sedini

El anuncio oficio de la salida de las titulares de Seguridad Pública y Segegob se comunicará a las 8 de la noche en La Moneda.

Por: Equipo Economía

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 19:13 hrs.

José Antonio Kast gobierno gabinete
<p>Primer cambio de gabinete del gobierno de Kast: salen las ministras Steinert y Sedini</p>

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