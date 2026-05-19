Landes despide a gerente comercial tras episodio racista y homofóbico en vuelo de Latam en Brasil

La firma pesquera confirmó la salida de Germán Naranjo, luego de que fuera detenido por la Policía Federal brasileña tras protagonizar un incidente en un vuelo entre São Paulo y Frankfurt. La firma aseguró que los hechos “no representan” sus valores corporativos.

La empresa pesquera Landes desvinculó este martes a su gerente comercial, Germán Naranjo Maldini, luego del episodio de racismo y homofobia que protagonizó en un vuelo de Latam en Brasil y que derivó en su detención por parte de la Policía Federal de ese país.

Según informó BioBioChile, la decisión fue comunicada a los trabajadores mediante un documento interno en el que la compañía confirmó la salida definitiva del ejecutivo, tras una investigación iniciada el pasado 16 de mayo.

“Informamos que Germán Naranjo Maldini ha dejado de ser gerente comercial de Landes”, señala el escrito firmado por la Gerencia de Asuntos Corporativos y Personas de la empresa, que consignó el citado medio y cuya veracidad fue confirmada por DF.

En la misma comunicación, la firma calificó los hechos como de “la mayor gravedad” y aseguró que este tipo de conductas “no representan bajo ningún punto de vista los valores” de la compañía ni de sus trabajadores.

Asimismo, agregó que la empresa está operando "con plena normalidad, respetando plazos, contratos y compromisos comerciales".

Investigación interna

Antes de concretar su desvinculación, Landes había informado públicamente que Naranjo fue apartado “formal y preventivamente” de sus funciones mientras se desarrollaba una investigación interna para esclarecer los hechos.

La compañía no entregó mayores antecedentes respecto de eventuales acciones adicionales vinculadas al caso.

La legislación brasileña contempla penas de entre dos y cinco años de cárcel para delitos relacionados con injurias raciales y actos discriminatorios. Naranjo protagonizó, el 10 de mayo, una discusión con tripulantes y pasajeros en un vuelo de Latam que viajaba desde São Paulo a Frankfurt.

De acuerdo con registros difundidos en redes sociales, el ejecutivo emitió insultos racistas y homofóbicos contra otro pasajero, utilizando expresiones como “olor a negro” y “eres un mono”.

Tras el incidente, el ciudadano chileno fue detenido en el aeropuerto de Guarulhos por la Policía Federal brasileña y quedó a disposición de la justicia local.