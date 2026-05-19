Alzas en bencinas empujan la electromovilidad en Chile: 1 de cada 10 autos vendidos en abril fue enchufable

Se trata de una cifra nunca antes registrada, pero que aún queda por debajo de la experiencia internacional.

El interés por la electromovilidad crece en los chilenos, aunque de manera cautelosa. Así lo evidenció el último informe de ventas de vehículos cero y bajas emisiones, elaborado durante el mes de abril por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

En él, el gremio dio a conocer que, durante abril, uno de cada 10 autos vendidos dentro del mercado chileno fue de tecnología enchufable, es decir, 100% eléctrico o híbrido que se carga con energía. Se trata de una cifra jamás antes registrada por la asociación, que desglosó –además– que durante abril los autos eléctricos, específicamente, registraron 1.496 unidades inscritas, la cifra más alta evidenciada durante un mes específico.

En cuanto a híbridos enchufables, el gremio contabilizó la venta de 1.315 autos, cifra 535,3% mayor que durante abril de 2025.

Sobre este histórico market share, el presidente de la ANAC, Diego Mendoza, afirmó a DF que lo ven como una buena noticia, pues indicó que los conductores están prefiriendo consumir menos combustibles y moverse en vehículos más eficientes. Esto, en un contexto de alzas en los combustibles producto de la crisis en Medio Oriente.

Sin embargo, Mendoza matizó que “la contrapartida es que somos cuartos en América Latina (detrás de Brasil, Colombia y Uruguay) y Chile siempre ha destacado por ser el mercado automotriz más avanzado entre todos ellos”.

Por otro lado, afirmó que hay que ver si este rendimiento se mantiene hasta diciembre. “Nuestra proyección más favorable es que, sin incentivos, terminemos en un 5% de participación de eléctricos este año”. En este sentido, afirmó que –a su juicio– aún queda trabajo en programas para incentivar el cambio de quienes más kilómetros recorren, como las PYME y empresas de transporte.