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Biministro Mas endurece el tono por la situación de Codelco: "Es una compañía que está fuera de control"

En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, sostuvo que con el nombramiento de Bernardo Fontaine buscan "retomar el control" de la cuprera que, según sostuvo, atraviesa una "crisis multifuncional".

Por: Martín Baeza

Publicado: Domingo 17 de mayo de 2026 a las 15:05 hrs.

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<p>Biministro Mas endurece el tono por la situación de Codelco: "Es una compañía que está fuera de control"</p>

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