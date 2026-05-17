Biministro Mas endurece el tono por la situación de Codelco: "Es una compañía que está fuera de control"

En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, sostuvo que con el nombramiento de Bernardo Fontaine buscan "retomar el control" de la cuprera que, según sostuvo, atraviesa una "crisis multifuncional".

Esta semana, Señal DF reveló que el informe preliminar de una auditoría interna de Codelco observó que, al interior de la estatal, se sobreestimó la producción de diciembre de 2025. Esas cerca de 20 mil toneladas permitieron cumplir las metas de producción y, por lo tanto, que se cobraran bonos por desempeño.

En conversación con Mesa Central, de Canal 13, este domingo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, endureció el tono respecto a la situación de la estatal.

"Es una compañía que está fuera de control", fue el duro diagnóstico del secretario de Estado.

Mas respondió directamente a las declaraciones que realizó el actual presidente del directorio de la cuprera, Máximo Pacheco, quien, en entrevista con El País, negó que la firma esté "fundida" y declaró: "Me siento muy orgulloso de la gestión que hemos hecho: construimos una plataforma estratégica muy sólida para Codelco. Hacer más de lo mismo se puede hacer. Hacer cosas estratégicas en un negocio que tiene una mirada de largo plazo es muy complejo”.

El biministro, en cambio, aseguró que Codelco vive una crisis "multifuncional", en materias como la seguridad, la producción y la gestión.

Así, se refirió a la auditoría en curso. "No controlamos los accidentes, pero después del accidente del año pasado (en El Teniente) hay un grupo de ejecutivos que oculta información al directorio. Estamos viendo hoy día que de nuevo un grupo de ejecutivos vuelve a ocultar información", planteó.

En puntual, apuntando a Pacheco, señaló que el directivo había prometido que en 2025 la estatal estaría produciendo cerca de 1.700.000 toneladas y que en realidad está cerca de las 1.300.000. Y alertó que Codelco "está con niveles de endeudamiento mucho más altos a los con que la recibió (Pacheco). Y lo que nos dijo en la junta (de accionistas) es que probablemente esa deuda siga creciendo".

Esta semana, el gobierno de José Antonio Kast oficializó a Bernardo Fontaine como futuro presidente de la cuprera. Y junto a él llegarán como directores Luz Granier y Alejandro Canut de Bon. Con ellos, dijo Mas, van a buscar "retomar el control de la compañía".

"Nos vamos a meter en el gobierno corporativo", adelantó Mas. "Tenemos que darle una mirada a la contención de costos, a la productividad. Hay un par de proyectos que han salido mucho más de lo presupuestado y se han alargado más de tiempo. Son múltiples frentes y el directorio tiene que abordar con urgencia todos los que se están planteando".

Con todo, sí señaló que seguirán profundizando el trabajo asociado que inició Pacheco impulsando alianzas con empresas mineras privadas. Cabe recordar que el actual presidente de Codelco impulsó, por ejemplo, el desarrollo del distrito Andina-Los Bronces junto a Anglo American; y la sociedad con Rio Tinto en el Salar de Maricunga.