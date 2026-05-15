¿Cuáles son las 10 minas de cobre más grandes del mundo? Por primera vez, ningún yacimiento de Codelco figura en el listado

En pleno peak histórico del precio y con la caída de El Teniente, solo dos minas chilenas se ubican en el top 10, mientras que hace una década eran la mitad.

El cobre atraviesa un momento en el que pareciera no tener techo. Con una seguidilla de precios récords -que se han empinado aún más este 2026-, el metal clave para la transición energética ha superado incluso los US$ 6,6 la libra, impulsado por las expectativas del aumento de su demanda para la inteligencia artificial y las persistentes limitaciones de su oferta. De hecho, ante las disrupciones que ha generado la Guerra en Medio en el sector, analistas han vuelto a pronosticar un mercado en déficit para 2026.

En ese contexto, Chile sigue diciendo “presente” como el mayor productor del mundo, aportando con un 23% de la producción de la industria global, que llegó a 23,1 millones de toneladas el año pasado. Sin embargo, al mirar el top 10 de las mayores minas de cobre del planeta, el país ha ido perdiendo representantes y, de hecho, por primera vez en la historia, ninguna de las minas de Codelco figura en el listado.

Según un análisis realizado por la consultora Plusmining para DF, la pole position de los más grandes yacimientos cupríferos lo ocupa indiscutidamente la chilena Escondida, con 1,3 millones de toneladas de cobre producidas en 2025.

El dato anual no solo es el mejor desempeño de la faena de BHP desde 2007, sino que también la gran razón de por qué ahora la minera australiana se refiere a sí misma como “el mayor productor de cobre del mundo”, puesto que solo esa operación superó a las siete divisiones de la estatal chilena, histórica líder del sector.

La única otra mina nacional presente en el listado es Collahuasi, que, con 406 mil toneladas de cobre, ocupa el quinto lugar, pese a que el número es su peor registro productivo desde 2012.

El gran ausente: Codelco

“La salida de las divisiones de Codelco del Top 10 mundial, donde históricamente figuraban Radomiro Tomic, Chuquicamata y, hasta el año pasado, El Teniente, es un síntoma crítico del estancamiento productivo que atraviesa la estatal”, comenta para esta nota Juan José Pardo, analista de Industria Minera de Plusmining.

“Este fenómeno refleja el complejo escenario de los proyectos estructurales”, agrega, apuntando a Chuquicamata Subterránea y Nuevo Nivel Mina de El Teniente, que no han logrado entrar en régimen con la rapidez necesaria para compensar el agotamiento de las leyes de mineral en estos yacimientos, que tienen más de 100 años de historia.

A ello se suman los desafíos geomecánicos y geotécnicos, especialmente en El Teniente -afirma Pardo-, donde los estallidos de roca han forzado la paralización de sectores clave, como el accidente del año pasado que derivó en una caída de 13% en la producción de la mina subterránea de cobre más grande del mundo.

Por su parte, el profesor titular de la PUC experto en minería, Gustavo Lagos, dice que “es esperable” que las minas de la cuprera hayan salido del top 10, debido a la fuerte caída en sus producciones en los últimos 20 años. En el caso puntual de Chuquicamata, indica que “bajó desde más de 650 mil toneladas en 2005 a 265 mil toneladas en 2025, debido al agotamiento de la mina a cielo abierto y, a partir de 2019, el comienzo de la mina subterránea, que produjo mucho menos de lo esperado debido a colapsos masivos en 2020 y años posteriores”.

Actualmente, El Teniente estaría en el puesto número 12 del ránking, mientras que Chuquicamata en el 14.

Chile pierde presencia

No solo Codelco. La fotografía actual de las mayores minas es muy distinta a la de 10 años atrás, cuando la mitad de los punteros eran faenas chilenas: Escondida (1), Collahuasi (2), El Teniente (5), Los Pelambres (9) y Radomiro Tomic (10). En esa época, también figuraban muy cerca las minas Los Bronces y Chuquicamata.

Al respecto, Pardo enfatiza que “Chile mantiene el liderazgo mundial gracias a su volumen agregado, pero la presencia de solo dos faenas en el top 10 refleja un agotamiento estructural frente a una competencia global que avanza con mayor dinamismo”. Detalla que “mientras los proyectos mineros en territorio nacional son mayoritariamente brownfield y luchan contra una ley promedio de 0,60%, la República Democrática del Congo ha irrumpido con yacimientos greenfield como Kamoa-Kakula, cuya ley de 2,82% es casi cinco veces superior”.

De hecho, con altísimas leyes, el país del África Central ha triplicado su producción cuprífera en los últimos 10 años, posicionándose hoy como el segundo mayor productor mundial.

“El avance de África, sumado a nuevas puestas en marcha en Rusia y Perú, evidencia que la brecha competitiva se está cerrando debido a la madurez y la creciente complejidad operativa del portafolio chileno frente a distritos mineros más jóvenes y ricos”, agrega el experto de Plusmining.