De las 38 audiencias de la ministra Lincolao registradas por lobby, la mayoría fue con big tech y solo cuatro con la ciencia y la academia

Las temáticas se concentraron en atracción de inversiones, infraestructura digital, regulación en torno a la IA, uso de datos en el sector público y propuestas para modernizar la ANID.

La agenda de audiencias de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Ximena Lincolao, ha estado dominada por la industria tecnológica desde que asumió el 11 de marzo hasta fines de mayo. De las 38 reuniones que registra la plataforma de la Ley de Lobby hasta fines de mayo, 23 fueron con empresas, gremios del sector tecnológico o startups, que superan con holgura a los actores de la ciencia y la academia.

Desde el Ministerio de CTCI dijeron a DF que, desde que asumió la cartera, la ministra "ha participado en más de 230 actividades, incluyendo reuniones con universidades, investigadores, emprendedores, gremios, autoridades, representantes del mundo público y privado, y distintos actores del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación".

Agregaron que su foco ha estado en "recoger datos, preocupaciones, propuestas e ideas desde los distintos sectores". Y que, a partir de ese proceso, el Ministerio definió sus principales ejes de trabajo para convocar mesas de trabajo con más de 85 participantes.

"Un 59% corresponde a representantes del mundo de la ciencia, la academia, la tecnología y la innovación; un 24% al sector empresarial, productivo y de innovación; y el resto a otros ámbitos relevantes para el desarrollo del país", afirmaron y que además se ha reunido con 16 premios nacionales de distintas áreas, como ciencias exactas, ciencias aplicadas, ciencias naturales y humanidades.

Entre las grandes compañías tecnológicas en el registro de lobby figuran Apple, Google, Nvidia, Meta, Cisco, Amazon Web Services, Oracle, Samsung, Mercado Libre y la operadora de centros de datos Odata.

A ellas se suman gremios y cámaras que representan al mismo rubro, como el Information Technology Industry Council (ITI), que agrupa a Oracle, Meta, Apple, Google, IBM y Cisco; la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI); y la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile).

También recibió a cuatro startups: las chilenas Betterfly, Acústica Marina y SafetyMind, y la estadounidense Ramp.

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Inversiones y regulación

El bloque temático más nítido fue la atracción de inversiones. Para ello, la ministra Lincolao y el canciller Francisco Pérez Mackenna, realizaron una gira por Estados Unidos a comienzos de mayo coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese marco, la secretaria de Estado se reunió con Cisco, Meta, Apple, Google y Nvidia, además de la minera de tierras raras USA Rare Earth. En la mayoría de estas audiencias el objetivo declarado fue promover inversiones hacia el país.

La infraestructura digital también asomó en otras reuniones: AWS planteó el Plan Nacional de Data Centers y un paquete de inversiones por US$ 4 mil millones, mientras Oracle expuso su proyecto de soberanía digital PatagonIA.

También solicitó una audiencia la la Fundación Data Observatory para abordar el uso de datos en el sector público. Se trata de una entidad fundada en 2021 por los ministerios de CTCI y de Economía, además de la multinacional tecnológica AWS y la Universidad Adolfo Ibáñez.

El segundo foco recurrente en la agenda de lobby fue el marco normativo de la inteligencia artificial (IA). La tramitación de los proyectos de ley sobre sistemas de IA, imitaciones digitales y neuroderechos, junto con la implementación de la Ley de Protección de Datos, motivó reuniones con la Cámara de Comercio de Santiago, Mercado Libre, ITI y ACTI. También con IFPI Chile, que representa a la industria fonográfica y abordó el impacto de los contenidos generados con IA.

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Ciencia y academia, en minoría

Los actores científicos solo registran cuatro audiencias registradas por Ley de Lobby con el Ministerio de Ciencia. Entre ellas el Centro de Nanociencia y Nanotecnología (Cedenna) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), que tiene líneas de investigación en torno a este tema.

También recibió a un grupo de ocho académicos e investigadores que presentó propuestas de modernización de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

El 27 de marzo, en una de sus primeras reuniones, la ministra recibió a la Academia Chilena de Ciencias para revisar las políticas de Becas Chile.

La agenda se completa con encuentros del sector espacial, organizaciones de la sociedad civil y proyectos locales. De hecho, la primera audiencia registrada de la ministra, el 19 de marzo, fue por un proyecto astronómico turístico entre las comunas de San Carlos y San Fabián.