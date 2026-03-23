Ministra Lincolao: “No vamos a cortar programas que vayan a tener un impacto negativo a la ciencia”

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Comisión Futuro de la Cámara de Diputados.

En su debut en el Congreso, la ministra de Ciencia detalló parte de los recortes de gasto que aplicarán, como programas de postgrados en el extranjero.

A dos semanas de su arribo como ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), este lunes Ximena Lincolao debutó en el Congreso para detallar parte de la agenda de políticas públicas y recortes de gasto que implementará el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en esta cartera.

El escenario fue la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, que también hizo su estreno en el actual período legislativo y que está presidida por el diputado Daniel Manouchehri (PS).

Acompañada de su jefa de asesores -y exsubsecretaria de Telecomunicaciones-, Pamela Gidi, la ministra Lincolao adelantó que este año el Ministerio de Ciencia quedará con un presupuesto de unos $ 565 mil millones tras el recorte de gasto del 3% solicitado por el oficio del Ministerio de Hacienda.

“No vamos a cortar programas que vayan a científicos o centros de investigación o que tengan un impacto negativo en la ciencia”, afirmó la ministra, ante las consultas de las diputadas Gael Yeomans (FA) y Daniela Serrano (PC), integrantes de la comisión.

Señaló que las reducciones se concentrarán en la eliminación del concurso de innovación en educación superior (INES) y en la suspensión del llamado para este año de programas de postgrado en el extranjero.

Revisión del Plan de Data Centers: “Le dimos una revisión interna (...) Vamos a tenerlos muy informados a todos ustedes sobre el progreso de ese documento”.

Explicó que el INES tiene duplicidades con el Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario (FIU) creado por el Gobierno del exPresidente Gabriel Boric, el que continuará durante esta administración.

“El FIU duplica el INES, entonces estamos haciendo una inversión para terminar el INES el año que viene y hacer que sea parte del FIU”, precisó.

También comentó que, a partir de observaciones de la Dirección de Presupuestos, “se ha decidido suspender de manera temporal, durante este año, el llamado a concurso para becas de magíster en el extranjero” y las becas de postdoctorado internacional “con el fin de evaluarlas”.

Sin embargo, esta medida “no afecta” a las becas vigentes de doctorado en el extranjero.

Argumentó que esta decisión se basa en las prioridades y dinero que tiene el país, y que Chile ya no tiene un Producto Interno Bruto (PIB) de 6% (crecimiento que tenía cuando se crearon) y que tampoco se justifica por la cantidad de programas de postgrado y de universidades que el país tiene hoy.

Otro concurso que verá mermado su presupuesto es el de Anillos Regulares de Tecnología, enfocado en investigación avanzada en áreas temáticas, los que se reducirán de nueve a siete.

Consultada por el diputado Andrés Celis (RN) acerca de la continuidad del Plan Nacional de Data Center de la administración anterior, la secretaria de Estado dijo que está en análisis: “Le dimos una revisión interna (...) Vamos a tenerlos muy informados a todos ustedes sobre el progreso de ese documento”.

La ministra dio a conocer algunas novedades. Están trabajando en un programa de reconversión laboral para adultos mayores y personas en situación vulnerable, para que aprendan inteligencia artificial (IA) trabajando.

También están desarrollando un laboratorio de IA para entregar asistencia técnica a otros ministerios y, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzarán un programa de innovación en ciudades para resolver desafíos sociales de 10 municipios con soluciones de startups.

Coordinación entre ANID y Corfo

Respecto del rol de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y su relación con la Corfo, precisó que se debe trabajar en una “agenda de prioridades transversal” en financiamiento porque “no ha habido mucha coordinación en el pasado”.

Agregó que la relación con la Corfo “es extremadamente importante y colaborativa” y que “ya hay interacción con el Ministerio de Economía”.

Reacciones

El diputado Celis calificó la intervención de la ministra como una “exposición bastante general” y advirtió que con el recorte presupuestario de la cartera “veo imposible poder implementar todo lo que tiene pensado hacer la ministra, por ejemplo, con inteligencia artificial, si no lo hace con la ayuda de Corfo o de ministerios como Salud, Transporte, o Educación”, comentó.

La diputada Yeomans, en tanto, criticó la ausencia de mensajes presidenciales e “iniciativas que tomaría el Ejecutivo como un colegislador” y enfatizó la necesidad de que el Ministerio de Ciencia pueda “dar cuenta real” de las iniciativas que impulsará durante esta administración y de los recortes, “más allá de nombrar algunas becas de doctorado fuera del país”.

Yeomans agregó que el Ministerio de CTCI “es mucho más complejo que solo la asignación de algunos fondos concursables”, y argumentó que en este radican presupuestos “que van destinados también a fortalecer la investigación de nuestras universidades”.