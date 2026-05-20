Inauguran en Chile laboratorio de simulación para medir resiliencia de materiales de construcción al cambio climático
La iniciativa, liderada por el Idiem de la Universidad de Chile, permitirá evaluar el desempeño frente a condiciones extremas, como lluvias y vientos fuertes.
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En abril se inauguró en el Parque de Innovación del Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTEC) -ubicado en Laguna Carén, Pudahuel- el primer laboratorio de América Latina enfocado en simular escenarios meteorológicos extremos para evaluar la resiliencia y durabilidad de materiales y soluciones constructivas frente al cambio climático.
La iniciativa, impulsada por Corfo en el marco del programa Construye Zero, fue desarrollada por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile, junto al CTEC y en colaboración con Polpaico.
El gerente de desarrollo del Idiem, Ricardo Flores, explicó que el laboratorio es un galpón aislado de 30 metros cuadrados, que permitirá simular escenarios como lluvias torrenciales, vientos fuertes, y fluctuaciones de temperatura y humedad.
Dijo que el foco es medir la respuesta y resiliencia desde materiales no estructurales, como fachadas, cubiertas, ventanas, puertas y envolventes, hasta maquetas de edificios o casas expuestos al cambio climático.
Indicó que el laboratorio aún está en fase inicial y que están realizando las primeras pruebas.
Potencial
Flores señaló que la iniciativa se posiciona como una base para generar futuros estándares y certificaciones asociadas a resiliencia climática de materiales constructivos, y “avanzar en una norma técnica hasta que esto sea una exigencia, como pasó con la Calificación Energética de Viviendas”.
“Queremos darle a las empresas que generan soluciones (para la construcción) nuevos antecedentes para que tomen mejores decisiones y puedan agregar atributos de valor a sus productos, que permitan mitigar riesgos y mejorar su competitividad. Chile avanza hacia la construcción inteligente, que no es solo tecnología, sino más información y trazabilidad para facilitar y garantizar mejores decisiones”, añadió.
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