Gobierno lanza coalición regional para acelerar la adopción de IA en municipios

Al centro, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao y el Presidente José Antonio Kast, durante el lanzamiento de Ciiar Chile.

La iniciativa, en colaboración con el BID y la Red de Innovación Local, tendrá una duración inicial de tres años, y busca conectar gobiernos locales con startups y actores del ecosistema govtech para resolver desafíos públicos con el uso de IA.

Este martes, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) encabezó en La Moneda el lanzamiento de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (Ciiar Chile), una iniciativa orientada a acelerar la adopción responsable de inteligencia artificial (IA) en los gobiernos locales, y promover soluciones tecnológicas para optimizar la gestión de los municipios.

Ciiar Chile es impulsado junto al Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Chile, BID Lab -el brazo de innovación y capital de riesgo del Grupo BID-, GovTech Connect y la Red de Innovación Local. Además, cuenta con aliados estratégicos como Start-Up Chile y el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech).

Con este hito, Chile se sumó a esta red regional, que ya integran Brasil, Argentina y Uruguay.

Durante la instancia, el Presidente José Antonio Kast dijo que la iniciativa es “una oportunidad como Estado. Aspiramos a ser un gobierno digital. Estamos trabajando para que todos esos cruces que antes se hacían a mano y que hacían muy difícil una buena gestión del Estado, se logren (...) Tenemos todas las posibilidades de hacer grandes cambios para la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

La ministra de CTCI, Ximena Lincolao, explicó a DF que Ciiar Chile permitirá a los municipios compartir experiencias en el uso de IA, fortalecer ecosistemas locales de innovación y que la IA se use “de manera mucho más sistémica” en los gobiernos locales, articulando capacidades del sector público, del mundo startup y la academia para abordar desafíos públicos con el uso de esta tecnología.

Dijo que cada municipio seleccionará un desafío público específico y luego se abrirán convocatorias nacionales para que startups propongan soluciones. Indicó que este proceso contará con el apoyo de actores como Start-Up Chile, Emprende Tu Mente e Inacap para articular el trabajo con emprendedores y el ecosistema de innovación.

Municipios y desafíos

Son 13 municipios los que integran la primera etapa de Ciiar Chile: Providencia, Vitacura, Renca, Maipú, Santiago, Valparaíso, La Serena, Temuco, Puerto Varas, Puerto Montt, Punta Arenas, Vallenar y Coquimbo, que fueron seleccionadas entre 38 postulaciones a nivel nacional.

Respecto de los problemas que esperan abordar, Lincolao señaló que uno de los focos será mejorar la capacidad de respuesta de los municipios a la ciudadanía mediante herramientas de IA agéntica. También mencionó otros desafíos vinculados a la notificación, la gestión de residuos, reciclaje, transporte o salud mental.

La ministra añadió que el programa tendrá una duración inicial de tres años y que el próximo año se incorporarán 10 nuevas municipalidades.