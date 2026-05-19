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IEF del Banco Central asegura que hogares enfrentan el actual ciclo “en una posición financiera algo más favorable”

El instituto emisor sostuvo que las vulnerabilidades de las familias se mantienen acotadas, con estabilización del endeudamiento y de la carga financiera, mientras los ejercicios de tensión muestran impactos “moderados” incluso bajo escenarios extremos.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 10:30 hrs.

Banco Central economia chilena Chile deuda hipotecarios Sofía Fuentes
<p>IEF del Banco Central asegura que hogares enfrentan el actual ciclo “en una posición financiera algo más favorable”</p>

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