“Los Martes de Evelyn” debutan este 5 de mayo en Radio Pauta
La excandidata presidencial, exministra y exsenadora será parte del nuevo programa que conducirá Felipe Bianchi en Radio Pauta,
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Con ese nombre -saquen sus conclusiones- arrancará alrededor de las 18:15 horas de este martes 5 de mayo el espacio a protagonizar por la excandidata presidencial, exministra y exsenadora en Radio Pauta, parte del nuevo programa Pauta Abierta que conducirá Felipe Bianchi de lunes a viernes, entre 18 y 19 horas. Matthei estuvo con el equipo en la emisora este miércoles 29 y aprovechó de hacerse una foto junto a los ventanales -con vista a la ciudad-, prometiendo que “pronto tendrán novedades”.
Le llovieron más de 12 mil likes y 900 comentarios: “¿Es Miranda Priestly? (Meryl Streep en El diablo viste a la moda)”, “Está en su PRIME, como dicen los lolos”, “Se vienen cositas”... “Mi futura Presidenta, la tercera es la vencida”, “Y si repetimos las elecciones?” y otros tantos.
El fichaje de Matthei -que tiene al equipo de Pauta muy esperanzado y consideran el plato fuerte del nuevo programa- se produjo tras algunas semanas de conversación; ella se inclinó por esta opción porque le agrada el formato y estilo de la radio y del conductor.
Con el historial que arrastran ella y el Presidente José Antonio Kast, ¿De qué va hablar? ¿De lo que sube a su cuenta de Instagram (donde suma más de 710 mil seguidores)? ¿De la contingencia? La idea es que “de todo, uno no puede separar a la persona, de lo que esté pasando en ese momento”, dice una persona al tanto.
Matthei cuestionó hace días por Twitter al ministro Quiroz por la “recomendación” de la Dipres de descontinuar el programa de alimentación. Este sábado estuvo en Socios de la Parrilla a domicilio (Canal 13), donde dijo que a Michelle Bachelet “yo la habría apoyado, porque ella tiene la trayectoria, el merecimiento y la preparación para postular a la ONU” aunque no “habría hecho una campaña internacional por un problema de gastos”.
¿Cómo se tomará esto el mandatario? Hagan sus apuestas.
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