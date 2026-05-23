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Las estacas que clavó el cambio de gabinete

Sí, su inminencia fue un drama. Sí, cuando ocurre así puede ser una tragedia. Pero una vez consumado el cambio, todo puede mejorar: el manual no escrito dice que los gobiernos se reimpulsan, concentran la agenda, potencian figuras y su oposición suele quedarse sin blancos fijos a los que disparar. Más, si queda la fase decisiva del megaproyecto. Y quedan lecciones, advertencias y pistas que atender: por algo se analizaron las debilidades y fortalezas acumuladas, y la próxima etapa, en el consejo de gabinete del viernes. Cuatro días después de esta intervención a tajo abierto y casi sin anestesia, examinemos lo que quedó sobre el tablero.

Por: Sebastián Minay

Publicado: Sábado 23 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Las estacas que clavó el cambio de gabinete</p>

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