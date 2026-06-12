La dupla chilena que el grupo Luksic contrató para retratar sus negocios en Croacia
Son dos hermanos chilenos, insertos en la industria de la producción audiovisual, quienes hace pocas semanas con su empresa KaiVisions dieron un salto y sellaron un negocio para ellos importante: trabajar para el grupo Luksic en Croacia.
Noticias destacadas
Según explica Diego Tamayo, director ejecutivo y cofundador de KaiVisions, el año pasado ya habían trabajado por primera vez con el grupo en ese país de Europa, en esa ocasión para Adriatic Luxury Hotels, en Dubrovnik. Y ahora, hace pocas semanas, los volvieron a llamar para que se hicieran cargo de generar el material audiovisual para la otra unidad de negocios hoteleros que maneja el grupo en ese país, Plava Laguna.
En particular los contrataron para cuatro unidades: el Hotel Pelegrin y tres campings: Park Umag, Savudrijay Bijela Uvala.
Ambos hermanos, Diego y Nicolás Tamayo, fundaron KaiVisions hace cuatro años, tras estudiar en Estados Unidos. Partieron por grabar casas de lujo en Europa, en zonas como Mallorca, posicionándose en la producción de contenido audiovisual en el rubro de la hotelería, turismo y real estate en Chile y España, prioritariamente.
“Fue un salto profesional que nos permitió confirmar que el trabajo que venimos desarrollando desde Chile puede competir y aportar valor en escenarios internacionales”, dice Diego Tamayo, sobre el salto ahora a Croacia.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Biministro Mas apunta a Grau por irregularidades en Censo 2024: “Se tiene que investigar si hay responsabilidades políticas”
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
FNE advierte que normas del Minvu frenan competencia y elevan los costos: recomienda cambios profundos
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete