La dupla chilena que el grupo Luksic contrató para retratar sus negocios en Croacia

Son dos hermanos chilenos, insertos en la industria de la producción audiovisual, quienes hace pocas semanas con su empresa KaiVisions dieron un salto y sellaron un negocio para ellos importante: trabajar para el grupo Luksic en Croacia.

Según explica Diego Tamayo, director ejecutivo y cofundador de KaiVisions, el año pasado ya habían trabajado por primera vez con el grupo en ese país de Europa, en esa ocasión para Adriatic Luxury Hotels, en Dubrovnik. Y ahora, hace pocas semanas, los volvieron a llamar para que se hicieran cargo de generar el material audiovisual para la otra unidad de negocios hoteleros que maneja el grupo en ese país, Plava Laguna.

En particular los contrataron para cuatro unidades: el Hotel Pelegrin y tres campings: Park Umag, Savudrijay Bijela Uvala.

Ambos hermanos, Diego y Nicolás Tamayo, fundaron KaiVisions hace cuatro años, tras estudiar en Estados Unidos. Partieron por grabar casas de lujo en Europa, en zonas como Mallorca, posicionándose en la producción de contenido audiovisual en el rubro de la hotelería, turismo y real estate en Chile y España, prioritariamente.

“Fue un salto profesional que nos permitió confirmar que el trabajo que venimos desarrollando desde Chile puede competir y aportar valor en escenarios internacionales”, dice Diego Tamayo, sobre el salto ahora a Croacia.