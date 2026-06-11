La IA llega al Mundial: Startup chilena Vambe lanza chatbot gratuito para asistir a fanáticos y turistas

Pandagol ya está disponible y se accede escribiendo directamente a su número, o escaneando un código QR / Foto asistida por inteligencia artificial

La compañía lanzó "PandaGol", un agente conversacional por WhatsApp que operará en español, inglés y portugués durante los 39 días del torneo. Para la firma, el Mundial es un laboratorio para medir cómo rinden sus asistentes ante miles de consultas simultáneas.

Este jueves a las 15 horas de Chile las selecciones nacionales de México y Sudáfrica darán el vamos a una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA y, como era de esperar, la inteligencia artificial (IA) se hará presente, y a través de una startup chilena.

Vambe lanzó PandaGol, un agente conversacional gratuito disponible por WhatsApp para asistir a fanáticos y turistas durante los 39 días que durará el torneo en México, Estados Unidos y Canadá. El servicio opera en español, inglés y portugués las 24 horas y se accede escaneando un código QR o escribiendo al número habilitado, sin registro previo.

Según el cofundador y CTO de Vambe, Diego Chahuán, la herramienta entregará información sobre los horarios de los 104 partidos, los estadios y cómo llegar a cada uno, las 48 selecciones participantes y el historial de mundiales anteriores. La compañía complementó esos datos con una guía propia de cada ciudad, con recomendaciones de restaurantes, hoteles y transporte.

"La idea es que tú, como turista, recibas toda la información del Mundial por WhatsApp. Ese es el objetivo, contribuir a la experiencia de los asistentes", comentó.

Agregó que "PandaGol no es un chatbot tradicional que busca en una base de datos. Es un agente de IA que entiende el contexto, identifica el idioma del usuario y entrega recomendaciones personalizadas".

El desafío de escala no es menor. Solo el FIFA Fan Fest del Zócalo, en Ciudad de México, proyecta recibir 2,2 millones de personas durante el torneo, con un promedio de 60 mil visitantes diarios, según el gobierno local. A las sedes mexicanas se sumarían 836 mil turistas, uno de cada tres extranjero, de acuerdo con cifras oficiales citadas por Vambe.

El servicio es completamente gratuito y, según la startup, seguirá siéndolo. "La idea no es monetizarlo. Es un costo de marketing, una forma de hacer conciencia de que un bot realmente puede resolver tus preguntas y entregar una experiencia satisfactoria", explicó Chahuán.

El emprendedor precisó que este chatbot funcionará mejor en México -donde Vambe tiene oficinas-, pues “el mercado más grande y principal de WhatsApp es allá, es muy latinoamericano y parte de nuestra cultura”.

Más allá del fútbol, el campeonato funciona como un banco de pruebas para la firma especializada en agentes de inteligencia artificial. "Vamos a tener que ir viendo cómo se mueven estos asistentes. Analizar y seguir muy bien las métricas, los tiempos de respuesta, cómo respondemos al tráfico", dijo. El foco de medición, agregó, está en la satisfacción de los usuarios y en la capacidad de absorber los puntos máximos de demanda.

No es la primera incursión de Vambe en eventos masivos: ya desplegó sus agentes en el Chile Open 2026, la Maratón de Santiago 2026, el México Open 2026 y el México Grand Prix 2025 de Fórmula 1. Para el CTO, la diferencia está en el tipo de tecnología.

Para acceder al chatbot, se debe escribir directamente al número +52 56 2395 9831 o escanear un QR desde el sitio web y redes sociales de Vambe.