El Mundial sale a la cancha en Ciudad de México en medio del rechazo a Trump, alto valor de las entradas y problemas migratorios

México será el primer país en albergar el torneo tres veces y el partido inaugural se disputa en el Estadio Azteca. (Foto: Reuters)

Se espera que cientos de millones de personas sintonicen el partido inaugural de México contra Sudáfrica por el Grupo A en el Estadio Azteca este jueves, en un Mundial que está lejos de ser una muestra de la unidad norteamericana como se presentó originalmente.

El Mundial de Fútbol arranca este jueves en Ciudad de México, con los tres países anfitriones enfrentados por cuestiones comerciales y de seguridad, mientras los aficionados protestan por los precios exorbitantes de las entradas y las restricciones migratorias estadounidenses.

México, Estados Unidos y Canadá organizan conjuntamente el Mundial más grande de la historia, que se celebrará en 16 ciudades durante las próximas cinco semanas, en un momento de discordia por el narcotráfico y el futuro de su acuerdo de libre comercio de US$ 2 billones.

Se espera que cientos de millones de personas sintonicen el partido inaugural de México contra Sudáfrica por el Grupo A en el estadio Azteca este jueves, en un Mundial que originalmente se presentó como una muestra de la unidad norteamericana.

Pero el rechazo generalizado al presidente estadounidense Donald Trump, sumado a los precios de las entradas mucho más altos que en torneos anteriores, significa que el torneo está siguiendo el patrón polarizador visto en Mundiales anteriores en Qatar y Rusia.

Desde que asumió el cargo el año pasado, Trump ha insinuado la posibilidad de bombardear a los cárteles mexicanos y ha amenazado con anexar Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha tenido crecientes enfrentamientos con Estados Unidos en las últimas semanas, mientras que Canadá ha quedado excluida de las negociaciones comerciales oficiales hasta el momento.

Un árbitro somalí, aprobado por la FIFA, vio denegada su entrada a Estados Unidos la semana pasada. Un funcionario del gobierno de Trump afirmó que la denegación se debió a su presunta vinculación con terroristas. La selección nacional de Irán, actualmente en guerra con Estados Unidos, trasladó su sede a Tijuana, México, después de que a varios miembros del cuerpo técnico se les negara la visa.

Algunos aficionados temen ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que deportó a unos 400.000 migrantes durante el año fiscal 2025 y actualmente mantiene a otras 60.000 personas detenidas, casi una cuarta parte de ellas mexicanas.

En la Ciudad de México, se han producido numerosas manifestaciones en las últimas semanas por diversos problemas internos, desde el salario de los maestros hasta las 130.000 personas desaparecidas a causa de la violencia de los cárteles. Las mejoras prometidas en la infraestructura de aeropuertos y transporte público no se han finalizado a tiempo para el torneo, y al menos siete grupos diferentes planean protestar cerca del estadio el jueves.

Los anfitriones del Mundial ni siquiera han intentado mostrar un frente unido; cada país tiene su propia mascota y apenas existen indicios de estrategias conjuntas de marca o para impulsar el turismo. El izquierdista Sheinbaum no asiste a los partidos para evitar asociarse con un evento considerado exclusivo para la élite.

Según la IATA, la mayoría de las ciudades sede experimentarán un aumento del tráfico aéreo durante el torneo, beneficiándose ciudades como Kansas City y Monterrey. Sin embargo, muchos hoteles estadounidenses se han visto afectados por las bajas tarifas de reserva y una gran cantidad de boletos permanecen sin vender en el portal de reventa de la FIFA.

México, sede por tercera ocasión

México será el primer país en albergar el torneo tres veces, y el partido inaugural se disputa en el Estadio Azteca. Allí, el brasileño Pelé levantó el trofeo en 1970, mientras que el argentino Diego Maradona anotó su famoso gol de la "mano de Dios" contra Inglaterra en ese mismo estadio, camino a la victoria en la Copa Mundial de 1986.

A pesar de haber tenido ocho años para prepararse, las autoridades mexicanas se han apresurado a realizar mejoras estéticas de última hora en la capital. Una fotografía viral de un paso subterráneo inundado, recientemente pintado con un mural de una brillante salamandra ajolote pero con un drenaje aparentemente deficiente, simbolizó para los habitantes locales los crónicos problemas de infraestructura sin resolver de la ciudad.

El martes, cientos de macetas de cempasúchil naranja —o caléndula mexicana— se encontraban en un parque del turístico barrio de Condesa, listas para ser plantadas junto a semáforos averiados.

A pesar del descontento público por la falta de preparación, las entradas para los partidos de la selección mexicana son, con diferencia, las más codiciadas, según Ticket Data, con un promedio de casi US$ 2.200 dólares por una entrada revendida. Las escuelas de la ciudad permanecerán cerradas el jueves y a los empleados de oficina se les comunicó apresuradamente esta semana que intentaran trabajar desde casa.

“Todo se hizo a última hora, así que no estamos preparados”, dijo Iván Rincón, de 32 años, quien trabaja en una correduría de seguros en la capital.

Los aficionados esperan que esto rompa la “maldición” del equipo y les permita llegar a cuartos de final, pero tal vez tengan que vencer a Inglaterra para lograrlo.

“Los aficionados [mexicanos] son ​​muy apasionados”, afirmó Rincón. “Si el equipo juega bien… por un momento nos olvidaremos de todos los problemas que hay.”