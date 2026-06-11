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El Mundial sale a la cancha en Ciudad de México en medio del rechazo a Trump, alto valor de las entradas y problemas migratorios

Se espera que cientos de millones de personas sintonicen el partido inaugural de México contra Sudáfrica por el Grupo A en el Estadio Azteca este jueves, en un Mundial que está lejos de ser una muestra de la unidad norteamericana como se presentó originalmente.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 08:10 hrs.

Mundial 2026 Fútbol México Estados Unidos Canadá Trump
<p>México será el primer país en albergar el torneo tres veces y el partido inaugural se disputa en el Estadio Azteca. (Foto: Reuters)</p>

México será el primer país en albergar el torneo tres veces y el partido inaugural se disputa en el Estadio Azteca. (Foto: Reuters)

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