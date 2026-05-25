Copa del Mundo 2026

Ronda de 32
Partido 73
2° Grupo A vs. 2° Grupo B
Domingo, 28 de junio · Los Angeles Stadium
Partido 74
1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F
Lunes, 29 de junio · Boston Stadium
Partido 75
1° Grupo F vs. 2° Grupo C
Lunes, 29 de junio · Estadio Monterrey
Partido 76
1° Grupo C vs. 2° Grupo F
Lunes, 29 de junio · Houston Stadium
Partido 77
1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H
Martes, 30 de junio · New York New Jersey Stadium
Partido 78
2° Grupo E vs. 2° Grupo I
Martes, 30 de junio · Dallas Stadium
Partido 79
1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I
Martes, 30 de junio · Estadio Ciudad de México
Partido 80
1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K
Miércoles, 1 de julio · Atlanta Stadium
Partido 81
1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J
Miércoles, 1 de julio · San Francisco Bay Area Stadium
Partido 82
1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J
Miércoles, 1 de julio · Seattle Stadium
Partido 83
2° Grupo K vs. 2° Grupo L
Jueves, 2 de julio · Toronto Stadium
Partido 84
1° Grupo H vs. 2° Grupo J
Jueves, 2 de julio · Los Angeles Stadium
Partido 85
1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J
Jueves, 2 de julio · BC Place Vancouver
Partido 86
1° Grupo J vs. 2° Grupo H
Viernes, 3 de julio · Miami Stadium
Partido 87
1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L
Viernes, 3 de julio · Kansas City Stadium
Partido 88
2° Grupo D vs. 2° Grupo G
Viernes, 3 de julio · Dallas Stadium
Octavos
Partido 89
Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77
Sábado, 4 de julio · Philadelphia Stadium
Partido 90
Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75
Sábado, 4 de julio · Houston Stadium
Partido 91
Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78
Domingo, 5 de julio · New York New Jersey Stadium
Partido 92
Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80
Domingo, 5 de julio · Estadio Ciudad de México
Partido 93
Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84
Lunes, 6 de julio · Dallas Stadium
Partido 94
Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82
Lunes, 6 de julio · Seattle Stadium
Partido 95
Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88
Martes, 7 de julio · Atlanta Stadium
Partido 96
Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87
Martes, 7 de julio · BC Place Vancouver
Cuartos
Partido 97
Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90
Jueves, 9 de julio · Boston Stadium
Partido 98
Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94
Viernes, 10 de julio · Los Angeles Stadium
Partido 99
Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92
Sábado, 11 de julio · Miami Stadium
Partido 100
Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96
Sábado, 11 de julio · Kansas City Stadium
Semifinales
Partido 101
Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98
Martes, 14 de julio · Dallas Stadium
Partido 102
Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100
Miércoles, 15 de julio · Atlanta Stadium