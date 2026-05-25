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Mundial de Fútbol

Copa del Mundo 2026

Se juega el segundo tiempo en el partido inaugural del Mundial 2026. Sudáfrica, con un jugador menos, lo pierde por la mínima frente a uno de los anfitriones.

Por: Á. Santander y C. Pérez

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 15:55 hrs.

Fútbol Mundial 2026 México Estados Unidos Canadá
<p>Copa del Mundo 2026</p>

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