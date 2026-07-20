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El negocio que marcó el Mundial más lucrativo de la historia

La competición cerró con cifras récord de ingresos y asistencia, consolidándose como el torneo más rentable de la historia. Sin embargo, el éxito comercial también abrió un debate sobre los límites de la expansión del fútbol, el alza de los precios y la creciente presión por monetizar cada aspecto de la competición.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 13:00 hrs.

Mundial 2026 Negocios Fútbol deportes empresas
<p>El negocio que marcó el Mundial más lucrativo de la historia</p>

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