"Esta vez nos tocó ganar!": Ana Botín celebra el triunfo del bicampeón España en el Mundial
La presidenta del Banco Santander, activa en redes durante la Copa, tuvo palabras de reconocimiento para el seleccionador, Luis de la Fuente.
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La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, celebró el triunfo de España en el Mundial ras vencer 1-0 a Argentina en el alargue de la final del domingo en un repleto Estadio Nueva York-Nueva Jersey.
Botín, activa en sus redes sociales durante la Copa del Mundo, festejó al bicampéon luego de imponerse a la albiceleste con gol de Ferran Torres y dedicó palabras especiales al entrenador español, Luis de la Fuente, quien también llevó a España al título de la Eurocopa 2024 y su equipo ahora está invicto en 38 partidos en todas las competiciones.
"España campeona del mundo de fútbol! Un reconocimiento muy especial a nuestro seleccionador, Luis de la Fuente, por ser un gran líder del mejor equipo del mundial, y a nuestros amigos argentinos. Esta vez nos tocó ganar!", posteó en LinkedIn en una publicación que acompañó con fotos de la celebración de los bicampeones y de ella con su grupo en la zona de palcos VIP del estadio.
Más temprano, Botín también agradeció a Estados Unidos, México y Canadá por la coorganización del Mundial.
"Santander ama a las Américas. Tenemos sede en Europa, pero también somos un banco americano y estamos orgullosos de nuestro equipo de nuestros millones de clientes en Estados Unidos y México", escribió.
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