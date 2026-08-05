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OIT alerta que El Niño podría agravar la informalidad, elevar el trabajo infantil y deteriorar las condiciones laborales en la región

A través de una "nota de políticas", la entidad advierte que el fenómeno climático podría transformarse en un "multiplicador de riesgos" para un mercado laboral que ya enfrenta alta informalidad y fragilidades estructurales.

Por: Carolina León

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 12:05 hrs.

Carolina León temporal lluvias mercado laboral trabajadores OIT
<p>OIT alerta que El Niño podría agravar la informalidad, elevar el trabajo infantil y deteriorar las condiciones laborales en la región</p>

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