José Manuel Silva y apertura de Codelco en bolsa: “No discutirlo es terraplanismo económico”
El ejecutivo planteó que inversionistas privados tomen el 25% de la cuprífera a través de un aumento de capital, sin que el Estado de Chile pierda el control.
Noticias destacadas
En 2010, durante el último ciclo alcista del cobre, el director de inversiones de LarrainVial Asset Management y socio de LarrainVial, José Manuel Silva, tuvo una idea ambiciosa: abrir en bolsa a Codelco, la mayor empresa estatal chilena.
Por diversos motivos la idea de Silva no se materializó, pero, 16 años después, la posibilidad de una IPO de la minera podría tener mayor piso político, sobre todo, después que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se abriera a privatizar Codelco hace una semana y en medio de un nuevo rally del cobre, con un precio en US$ 6,44 la libra (ver página 15).
En conversación con DF, Silva aclaró de entrada que su idea no es privatizar a la minera, sino que abrir un porcentaje -25%-, a través de un aumento de capital en bolsa, con el que el Estado podría recaudar hasta US$ 15 mil millones.
“Mi ADN es ser analista”, sostuvo Silva, quien estudió a las empresas estatales similares a Codelco en la región, llegando a la conclusión de que la brasileña Petrobras y la colombiana Ecopetrol son los modelos a seguir, ya que los Estados de ambos países no perdieron el control ante el ingreso de inversionistas privados.
- ¿Este es el momento para abrir la discusión sobre una apertura bursátil de Codelco?
- Exactamente. Me imagino que hay gente que dice que “este va a ser el primer paso y después van a querer vender todo”. Pero creo que esta es una discusión que hay que tener. Es demasiado importante para Chile como para mantenerlo debajo de la alfombra y que nadie se atreva a tocar el tema. Es un tema tabú.
Todas las soluciones deberían estar sobre la mesa. Porque el día de mañana, cuando Codelco deba US$ 50 mil millones, esté de verdad quebrada y el Estado de Chile tenga que meter US$ 20 mil millones para rescatarla, ahí sí que el drama va a ser gigantesco.
- ¿Abrir el 25% de Codelco en bolsa no sería el inicio de privatizar la compañía?
- Los grupos Matte y Angelini controlan sus empresas con el 55% o el 60% y son los dueños. No se necesita tener el 100% de una compañía. Para mí, la palabra privatizar significa que el Estado de Chile pierde el control de la empresa. Y esa es otra discusión.
Lo que yo digo es que con capital privado ingresando a Codelco a través de un aumento de capital tendrías más control; se podrían nombrar dos directores externos que dirían qué cosas no hacer y exigirán, por ejemplo, a un experto que compare a determinada mina con otra.
“Chile desarrolló un mercado de capitales gracias al sistema de fondos de pensiones. Nos preocupa, por ejemplo, que el sistema converja hacia que todas las AFP hagan lo mismo”.
- ¿Esta idea que tiene la ha socializado con el presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, o con algún otro actor del gobierno?
- No. Soy amigo de Bernardo, pero no se lo he planteado.
Esto lo hemos discutido en el sector privado a lo largo de los años. Todo el mundo dice: “Sí, es evidente que hay que hacerlo, pero es políticamente inviable”. Y a mí esa expresión me carga.
No puede ser que se diga: “Nunca en la vida se va a abrir Codelco”. Eso es terraplanismo económico.
- ¿Siente que existe una especie de veto con el tema?
- Obviamente. Si se aprobara algo así tendría que ser con el acuerdo del Congreso, donde se establezca que la empresa no se privatiza y que el Estado de Chile sigue manteniendo su control.
- ¿Qué beneficios podría tener para Codelco cotizar en la bolsa?
- Si Codelco estuviera transando en bolsa, entraría inmediatamente a los ETF temáticos; el MSCI Emerging Markets y el de Latinoamérica podrían incorporarla; y todas las estrategias indexadas comenzarían a comprar a nuestro mercado.
Mercado de capitales
- ¿Qué elementos debería contener la reforma al mercado de capitales (MK) que está preparando el Ministerio de Hacienda?
- Debería tratar algunos temas como, por ejemplo, lograr que el mercado de capitales financie a empresas medianas y grandes. No es un tema fácil, porque sería importante que los fondos de pensiones pudieran invertir en bonos y acciones de ese segmento.
Tengo dudas de que el nuevo régimen de inversiones de los fondos generacionales esté avanzando en esa dirección.
- ¿Cree que deberían hacerse ajustes a la reforma de pensiones?
- Chile desarrolló un mercado de capitales gracias al sistema de fondos de pensiones.
Nos preocupa, por ejemplo, que el sistema converja hacia que todas las AFP hagan lo mismo y creo que el esquema propuesto por la Superintendencia de Pensiones rigidizará a los equipos de inversión de los fondos de pensiones.
- La reforma de MK que prepara Hacienda reflota la idea de convertir a Chile en un hub financiero. ¿Lo ve posible?
- Nuestro mercado de capitales es una de las pocas ventajas competitivas que hemos tenido en Chile.
Durante años ha existido el sueño de que nos transformemos en un exportador de servicios financieros y creo que Chile todavía tiene esa posibilidad. Pero se nos puede acabar, porque en igualdad de condiciones, Buenos Aires nos vuela las plumas. Chile no puede dormirse en los laureles.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Contenido recienteVER MÁS
Credicorp Capital por caso Sartor: “No se ha pagado un solo dólar de los US$ 45 millones” que financiaron
En la cuarta jornada de la formalización, los querellantes argumentaron su apoyo a la solicitud de prisiones preventivas para Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
Francisco Saffie y Pablo Torres dan vida a un nuevo estudio jurídico especializado en materias tributarias y regulatorias
Saffie Torres Abogados apunta a asesorar a empresas, inversionistas y personas naturales en la estructuración y el desarrollo de negocios, así como en sus interacciones y controversias con la autoridad fiscal y reguladores.
GEM 2025: Emprendimientos en Chile son más innovadores, pero tres de cada cuatro nacen por falta de empleo
La tasa de actividad emprendedora subió a 29,4%, la tercera más alta del mundo, y la innovación mejoró en todas las etapas. Pero la escasez de trabajo domina como motivación, solo el 7,1% logra consolidarse y el ecosistema retrocede en rankings globales.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete