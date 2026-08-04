José Manuel Silva y apertura de Codelco en bolsa: “No discutirlo es terraplanismo económico”

El ejecutivo planteó que inversionistas privados tomen el 25% de la cuprífera a través de un aumento de capital, sin que el Estado de Chile pierda el control.

En 2010, durante el último ciclo alcista del cobre, el director de inversiones de LarrainVial Asset Management y socio de LarrainVial, José Manuel Silva, tuvo una idea ambiciosa: abrir en bolsa a Codelco, la mayor empresa estatal chilena.

Por diversos motivos la idea de Silva no se materializó, pero, 16 años después, la posibilidad de una IPO de la minera podría tener mayor piso político, sobre todo, después que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se abriera a privatizar Codelco hace una semana y en medio de un nuevo rally del cobre, con un precio en US$ 6,44 la libra (ver página 15).

En conversación con DF, Silva aclaró de entrada que su idea no es privatizar a la minera, sino que abrir un porcentaje -25%-, a través de un aumento de capital en bolsa, con el que el Estado podría recaudar hasta US$ 15 mil millones.

“Mi ADN es ser analista”, sostuvo Silva, quien estudió a las empresas estatales similares a Codelco en la región, llegando a la conclusión de que la brasileña Petrobras y la colombiana Ecopetrol son los modelos a seguir, ya que los Estados de ambos países no perdieron el control ante el ingreso de inversionistas privados.

- ¿Este es el momento para abrir la discusión sobre una apertura bursátil de Codelco?

- Exactamente. Me imagino que hay gente que dice que “este va a ser el primer paso y después van a querer vender todo”. Pero creo que esta es una discusión que hay que tener. Es demasiado importante para Chile como para mantenerlo debajo de la alfombra y que nadie se atreva a tocar el tema. Es un tema tabú.

Todas las soluciones deberían estar sobre la mesa. Porque el día de mañana, cuando Codelco deba US$ 50 mil millones, esté de verdad quebrada y el Estado de Chile tenga que meter US$ 20 mil millones para rescatarla, ahí sí que el drama va a ser gigantesco.

- ¿Abrir el 25% de Codelco en bolsa no sería el inicio de privatizar la compañía?

- Los grupos Matte y Angelini controlan sus empresas con el 55% o el 60% y son los dueños. No se necesita tener el 100% de una compañía. Para mí, la palabra privatizar significa que el Estado de Chile pierde el control de la empresa. Y esa es otra discusión.

Lo que yo digo es que con capital privado ingresando a Codelco a través de un aumento de capital tendrías más control; se podrían nombrar dos directores externos que dirían qué cosas no hacer y exigirán, por ejemplo, a un experto que compare a determinada mina con otra.

“Chile desarrolló un mercado de capitales gracias al sistema de fondos de pensiones. Nos preocupa, por ejemplo, que el sistema converja hacia que todas las AFP hagan lo mismo”.

- ¿Esta idea que tiene la ha socializado con el presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, o con algún otro actor del gobierno?

- No. Soy amigo de Bernardo, pero no se lo he planteado.

Esto lo hemos discutido en el sector privado a lo largo de los años. Todo el mundo dice: “Sí, es evidente que hay que hacerlo, pero es políticamente inviable”. Y a mí esa expresión me carga.

No puede ser que se diga: “Nunca en la vida se va a abrir Codelco”. Eso es terraplanismo económico.

- ¿Siente que existe una especie de veto con el tema?

- Obviamente. Si se aprobara algo así tendría que ser con el acuerdo del Congreso, donde se establezca que la empresa no se privatiza y que el Estado de Chile sigue manteniendo su control.

- ¿Qué beneficios podría tener para Codelco cotizar en la bolsa?

- Si Codelco estuviera transando en bolsa, entraría inmediatamente a los ETF temáticos; el MSCI Emerging Markets y el de Latinoamérica podrían incorporarla; y todas las estrategias indexadas comenzarían a comprar a nuestro mercado.

Mercado de capitales

- ¿Qué elementos debería contener la reforma al mercado de capitales (MK) que está preparando el Ministerio de Hacienda?

- Debería tratar algunos temas como, por ejemplo, lograr que el mercado de capitales financie a empresas medianas y grandes. No es un tema fácil, porque sería importante que los fondos de pensiones pudieran invertir en bonos y acciones de ese segmento.

Tengo dudas de que el nuevo régimen de inversiones de los fondos generacionales esté avanzando en esa dirección.

- ¿Cree que deberían hacerse ajustes a la reforma de pensiones?

- Chile desarrolló un mercado de capitales gracias al sistema de fondos de pensiones.

Nos preocupa, por ejemplo, que el sistema converja hacia que todas las AFP hagan lo mismo y creo que el esquema propuesto por la Superintendencia de Pensiones rigidizará a los equipos de inversión de los fondos de pensiones.

- La reforma de MK que prepara Hacienda reflota la idea de convertir a Chile en un hub financiero. ¿Lo ve posible?

- Nuestro mercado de capitales es una de las pocas ventajas competitivas que hemos tenido en Chile.

Durante años ha existido el sueño de que nos transformemos en un exportador de servicios financieros y creo que Chile todavía tiene esa posibilidad. Pero se nos puede acabar, porque en igualdad de condiciones, Buenos Aires nos vuela las plumas. Chile no puede dormirse en los laureles.