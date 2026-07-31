Segunda jornada de formalización de cargos en caso Sartor: Michael Clark afirma que "estoy involucrado un poco de rebote"

La audiencia continúa con la lectura de los hechos investigados por la Fiscalía, que serían constitutivos de los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, contrato simulado, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.

Pasadas las 09:00 horas de este viernes comenzó la segunda jornada de la masiva audiencia de formalización por el caso Sartor.

La diligencia para socios, exdirectivos y exejecutivos de la gestora de fondos Sartor AGF y su filial ECapital, se realiza por los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, contrato simulado, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado a raíz de los hechos desatados al interior de la gestora Sartor AGF y sus fondos.

En detalle, la lista de formalizados la comprenden 11 imputados en la causa: los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez, Michael Clark y Juan Carlos Jorquera.

Al igual que en su primer día, quien primero acudió hasta el Centro de Justicia de Santiago fue Michael Clark, quien fue el único de los formalizados que se detuvo a hablar con la prensa. "Para nadie es agradable estar acá", señaló.

De acuerdo con el expresidente de Azul Azul, "siempre he dicho que creo que estoy involucrado un poco de rebote".

"Espero que a medida que la investigación avance las responsabilidades personales se puedan aclarar", añadió. En esta línea, recalcó que "estoy tranquilo, sé lo que hice, sé el grado de involucramiento (que tuve)".

Respecto del perjuicio a las víctimas -que la Fiscalía cifró en US$ 190 millones- sostuvo que "esto es un caso económico, claramente hay víctimas que perdieron sus ahorros, y por eso soy el más interesado para que esto avance y que las responsabilidades personales se puedan determinar, para ver finalmente dónde están esos dineros y se persigan esos dineros y se restituya a la gente".

"Estoy seguro de que, cuando avance la investigación, las responsabilidades van a quedar claras en quiénes tienen que responder", concluyó Clark.

Los delitos que le imputa la Fiscalía

El exdirector de Sartor AGF es de los imputados que acumula una mayor cantidad de delitos perseguidos en su contra. Es investigado por administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude a la omisión de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones , lavado de activos y contrato simulado. Estos tres últimos, por la trama con que, según el Ministerio Público, el exdirectivo se habría hecho del control de Azul Azul.

La audiencia continúa con la lectura de los hechos constitutivos de los delitos perseguidos por el Ministerio Público, que es representado en la instancia por la fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, y los persecutores de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya.