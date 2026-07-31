Segunda jornada de formalización de cargos en caso Sartor: Michael Clark afirma que "estoy involucrado un poco de rebote"
La audiencia continúa con la lectura de los hechos investigados por la Fiscalía, que serían constitutivos de los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, contrato simulado, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.
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Pasadas las 09:00 horas de este viernes comenzó la segunda jornada de la masiva audiencia de formalización por el caso Sartor.
La diligencia para socios, exdirectivos y exejecutivos de la gestora de fondos Sartor AGF y su filial ECapital, se realiza por los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, contrato simulado, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado a raíz de los hechos desatados al interior de la gestora Sartor AGF y sus fondos.
En detalle, la lista de formalizados la comprenden 11 imputados en la causa: los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez, Michael Clark y Juan Carlos Jorquera.
Al igual que en su primer día, quien primero acudió hasta el Centro de Justicia de Santiago fue Michael Clark, quien fue el único de los formalizados que se detuvo a hablar con la prensa. "Para nadie es agradable estar acá", señaló.
De acuerdo con el expresidente de Azul Azul, "siempre he dicho que creo que estoy involucrado un poco de rebote".
"Espero que a medida que la investigación avance las responsabilidades personales se puedan aclarar", añadió. En esta línea, recalcó que "estoy tranquilo, sé lo que hice, sé el grado de involucramiento (que tuve)".
Respecto del perjuicio a las víctimas -que la Fiscalía cifró en US$ 190 millones- sostuvo que "esto es un caso económico, claramente hay víctimas que perdieron sus ahorros, y por eso soy el más interesado para que esto avance y que las responsabilidades personales se puedan determinar, para ver finalmente dónde están esos dineros y se persigan esos dineros y se restituya a la gente".
"Estoy seguro de que, cuando avance la investigación, las responsabilidades van a quedar claras en quiénes tienen que responder", concluyó Clark.
Los delitos que le imputa la Fiscalía
El exdirector de Sartor AGF es de los imputados que acumula una mayor cantidad de delitos perseguidos en su contra. Es investigado por administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude a la omisión de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones , lavado de activos y contrato simulado. Estos tres últimos, por la trama con que, según el Ministerio Público, el exdirectivo se habría hecho del control de Azul Azul.
La audiencia continúa con la lectura de los hechos constitutivos de los delitos perseguidos por el Ministerio Público, que es representado en la instancia por la fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, y los persecutores de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía.
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro. Fiscalía hizo diligencias, cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones, solicitó formalizar a 11 imputados y pidió ampliar delitos para sumar lavado de activos y fraude por omisión de OPA. La formalización quedó fijada para el 30 de julio de 2026.
Desplaza hacia la derecha para revisar los hitos. En mobile, toca cada ficha para desplegar su contenido.
Interactivo: Claudio Pérez
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