Suman US$ 14,6 millones: CMF interpone históricas multas a exdirectores y exgerente general de Sartor AGF

El regulador aplicó la sanción económica más alta desde su fundación a Pedro Pablo Larraín, socio de la matriz y expresidente de la gestora intervenida, por $ 3.171 millones.

A poco más de siete meses de iniciar su proceso sancionatorio, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su consejo acordó aplicar millonarias multas por un total de US$ 14,57 millones y la sanción de inhabilidad a los exdirectores de Sartor AGF y el exgerente general de la firma por la trama desatada al interior de la gestora que terminó con su intervención por parte del regulador.

De acuerdo con la resolución, la CMF aplicó la multa más alta desde su fundación a Pedro Pablo Larraín, socio de la matriz del Grupo Sartor y expresidente de la gestora intervenida, por UF 80 mil o $ 3.171 millones.

También vieron sanciones económicas los exdirectores Alfredo Harz Castro (UF 75 mil), Michael Clark Varela (UF 65 mil), Mauro Valdés Raczynski (UF 45 mil), Rodrigo Bustamante García (UF 35 mil), Óscar Ebel Sepúlveda (UF 22.500) y Miguel León Núñez (UF 10 mil). A excepción de este último, todos los entonces miembros de la mesa directiva fueron además inhabilitados por 5 años para ejercer cargos en entidades fiscalizadas por la CMF.

Además, fue sancionado el exgerente general de Sartor AGF, Juan Carlos Jorquera Salhus, con UF 35 mil y su respectiva inhabilitación por 5 años.

Las sanciones aplicadas a los exdirectores “dicen relación principalmente con la realización de inversiones de los fondos en entidades relacionadas a los directores, infringiendo los deberes de diligencia que les correspondían en su carácter de directores de Sartor Administradora General de Fondos S.A. y que les exigía atender exclusivamente a la mejor conveniencia e interés de los fondos, lo que no hicieron”, apuntó la CMF.

En tanto, Larraín Mery, Harz Castro, Clark Varela, Ebel Sepúlveda, Valdés Raczynski, Bustamante García y Jorquera Salhus, “fueron sancionados por haber proporcionado información falsa en los estados financieros de los Fondos de Inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico al 31 de diciembre de 2023, al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2024”, añadió el regulador.

“Dichos estados financieros no reflejaron la real situación económica, patrimonial y financiera de esos Fondos, en lo que se refería a las operaciones de financiamiento a las sociedades relacionadas Danke, E Capital y E Capital Leasing”, afirmó la CMF.

Finalmente, Harz Castro, Ebel Sepúlveda y Bustamante García también fueron sancionados por “detentar simultáneamente cargos de director de Sartor Administradora General de Fondos S.A. y director o gerente de Sartor WM”, esta última siendo la filial de gestión patrimonial del Grupo Sartor.