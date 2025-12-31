El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust

Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.

Los grandes negocios en el sector financiero no cesaron hasta el último día de 2025, el cual trajo consigo la noticia de las tratativas para una operación que reordenaría la industria de fondos local.

Diario Financiero dio a conocer este miércoles que la administradora general de fondos (AGF) Toesca busca la compra de la también gestora Frontal Trust, ligada a Andrés Echeverría.

Toesca mantiene bajo administración 23 fondos públicos, 14 fondos privados y tres vehículos en Perú.

El deal produciría un movimiento que remecerá al top ten de las más grandes administradoras del mercado local.

El nuevo mercado de las AGF

Tanto Toesca como Frontal Trust se especializan en la gestión de los fondos de inversión, con un especial foco en los activos alternativos, como: infraestructura, bienes raíces, deuda privada y private equity, entre otros.

Dicha industria anotó cifras récord en 2025. Según el registro de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), los actores del segmento acumularon US$ 40.699 millones en sus vehículos al cierre de septiembre, llegando a niveles nunca antes vistos.

En este contexto, con la compra, Toesca pasaría a formar parte del top ten de las administradoras más grandes en el mundo de los fondos de inversión.

De acuerdo con los datos publicados por el catastro de Acafi, basado en información pública de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Toesca actualmente acumula US$ 985 millones administrados en sus fondos, equivalentes al 2,4% del total de activos de la industria local, ubicándose en el puesto número 15. Por su parte, Frontal Trust anota US$ 703 millones, equivalentes a 1,7% del total.

Al completarse la compra -y la integración entre los fondos de ambas gestoras-, Toesca podría pasar a gestionar US$ 1.688 millones, es decir, el 4,1% de la industria y alcanzaría el puesto número 8 del ranking, superando a Ameris (US$ 1.493 millones).

El listado, en tanto, es encabezado por la AGF de Moneda Patria, con US$ 5.862 millones o un 14,4% de la industria, de acuerdo con Acafi. Le siguen Vinci Compass (US$ 3.210 millones) y BTG Pactual (US$ 2.868 millones).

Cambios normativos de la CMF

Desde la industria de fondos catalogaron a la operación como la primera muestra de un ciclo de consolidación que se abriría para las AGF de perfil boutique, en un contexto marcado por el aumento regulatorio que está redefiniendo la estructura de costos y el modelo operativo del sector.

La nueva normativa de la CMF exige unidades de gestión de riesgos independientes y la figura de un auditor interno autónomo, bajo un mayor nivel de escrutinio del regulador, entre otras disposiciones.

Si bien los avances han sido valorados como un aumento de estándares y fortalecimiento de la industria, el escenario ha sido interpretado por el sector como un cambio en las reglas del juego.

Uno de los efectos más inmediatos advertidos por los actores sería aumento de los costos operacionales, en que las nuevas exigencias implican desarrollar infraestructura, procesos y capacidades que muchas gestoras no tenían.

“Se está transformando en una industria cara de administrar, para empresas que son, en general, chicas. Por eso es lógica (la compra de Frontal Trust por parte de Toesca), es eficientar recursos”, apuntó el gerente general de una AGF local.

A lo que añadió una expansión para la parte compradora, respaldada en el uso de la economía de escala que presenta el unificar servicios de backoffice.

Las partes

Andrés Echeverría fundó Frontal Trust tras dejar la gerencia general de Bicecorp, el conglomerado financiero del Grupo Matte, en 2016, en busca de emprender en solitario en el mercado local. Así, la gestora nació como una boutique especializada en activos alternativos.

De acuerdo con lo reportado por DF MAS, Echeverría sería el controlador de la gestora, con el 70% de las acciones, acompañado en la propiedad de sus socios minoritarios Jorge Prieto y Benjamín Viel.

Hace casi dos años, ya se había desprendido de uno de sus negocios. A comienzos de 2024, Frontal Trust vendió a su exsocio minoritario, Luis Felipe San Martín, la operación en el mercado estadounidense de la AGF, quien la rebautizó como 12ten Capital.

En la vereda compradora se ubica Toesca, la administradora de fondos creada en 2016 por un grupo de exsocios y exejecutivos de Celfin y BTG Pactual. Dentro de sus socios se encuentran Alejandro Reyes, Alejandro Montero, Carlos Saieh, Maximiliano Vial, Manuel Ossa, Augusto Rodríguez, Rodrigo Rojas y Arturo Irarrázaval.

De acuerdo con presentaciones de la firma, a junio mantenían US$ 2.476 millones de capital levantado entre todos sus productos. El grueso lo concentran en deuda privada, con un 30% de los activos gestionados en sus fondos de esta categoría.

Le sigue infraestructura (27%) y el sector inmobiliario (25%), el que se podría ver potenciado justamente por la adquisición de Frontal Trust. Completan el listado el sector accionario (16%) y el agrícola (6%).