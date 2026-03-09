Tras 28 años funcionando, Enel Generación desconecta definitivamente la turbina diésel del Complejo Tarapacá
Con este hito y, habiendo cumplidas con todas las obligaciones, la firma indicó que elimina de su matriz un consumo anual aproximado de 3.500 metros cúbicos de diésel.
Enel Generación informó este lunes que concretó la desconexión definitiva de la turbina de generación Tarapacá (TGTAR), ubicada en el Complejo Termoeléctrico de la Región de Tarapacá.
Según detalló en un comunicado, se trata del cierre de operaciones de una turbina diésel de 24 MW, puesta en servicio en 1998 dentro de Central Tarapacá, que hasta ahora contribuía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Por solicitud de las autoridades, explicaron, la unidad se mantenía disponible para apoyar en situaciones de contingencia o necesidades operativas del sistema. Asimismo, la unidad también se sumaba en maniobras del Plan de Recuperación del Servicio, aportando energía adicional que contribuía a restablecer las operaciones del SEN.
"Con este hito, y habiendo cumplido con todas las obligaciones ambientales y normativa aplicable, Enel elimina de su matriz un consumo anual aproximado de 3.500 m3 de diésel, avanzando de manera concreta en la reducción de emisiones asociadas a la generación térmica", sostuvo la firma en el escrito.
Además, destacaron, "marca un nuevo paso en el proceso de desmantelamiento total del Complejo Termoeléctrico Tarapacá, infraestructura que actualmente se encuentra en etapa de puesta en seguridad, conforme a su Resolución de Calificación Ambiental. Este proceso forma parte del plan integral de desarme de instalaciones y de la transformación progresiva del parque generador de la compañía".
