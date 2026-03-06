Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum: “El futuro de la reforma (de pensiones) se va a empezar a jugar ahora”

El CEO de la administradora plantea que “debiéramos intentar retrasar y posponer la licitación y darnos ese tiempo para revisar y evaluar de una manera responsable y técnica los impactos que puede tener”.

A ocho años de haber asumido la gerencia general de AFP Cuprum, Martín Mujica enfrenta uno de los momentos más decisivos de la industria previsional en décadas.

Con más de 25 años de trayectoria en Principal -controlador de la administradora-, el CEO sigue muy de cerca la etapa de implementación de la reforma previsional. “El futuro de la reforma diría que se va a empezar a jugar ahora”, afirmó en entrevista con DF.

En los próximos meses se abrirá una fase clave del proceso, marcada por definiciones técnicas que podrían moldear el sistema por décadas, entre ellas, el diseño de los nuevos fondos generacionales y su régimen de inversiones.

- ¿Tienen noción de cómo quedaría el nuevo régimen de inversiones que está diseñando la Superintendencia de Pensiones?

- No. No tenemos ninguna noción de cómo viene, pero sí hemos podido compartir nuestra experiencia recogiendo lo que hemos visto sobre cómo opera este tema en lugares como México, Estados Unidos, Europa, Asia y Australia.

Ojalá que los benchmarks (cartera de referencia) sean definidos por cada una de las administradoras, porque los afiliados son distintos en cada una de ellas y porque eso permite además competir, tener más flexibilidad e innovar y ofrecer mejores rentabilidades.

Y por supuesto, que en el tema de los premios-castigos, ojalá las bandas sean lo más anchas posible.

Un ejemplo es lo que pasó la semana pasada con la volatilidad de los mercados. Amanecimos el lunes con una volatilidad enorme y hay que reaccionar. Si las bandas son muy estrechas, no vamos a tener capacidad de reaccionar, vamos a tener que estar pidiendo permiso al regulador y eso no puede ser.

El mundo hoy no funciona así, por lo tanto, hay cosas que son súper relevantes y el que tiene la llave para definir cómo va a operar el sistema es el regulador.

- Hay quienes señalan que la ley permitiría que las AFP definan su glidepath con posterior validación del regulador…

- Que la definición del benchmark lo haga el regulador y sea uno solo para todas las AFP es una cuestión única. Estamos improvisando en un tema que es demasiado relevante. No debiéramos improvisar ni tomar estos riesgos, porque además debilita un montón de cosas, como por ejemplo, que queda diluida la responsabilidad fiduciaria.

Hemos trabajado con abogados y tenemos informes en derecho que se los hemos compartido al regulador y, además, conozco otros que han hecho otras entidades, que apuntan en la línea de que es perfectamente posible dentro del marco legal, tal como quedó definido en la reforma, que la Superintendencia delegue en cada uno de los administradores la definición de su propio benchmark con una validación, un control y fiscalización del regulador.

“No tuvimos un impasse”

- ¿En general, cómo han visto hasta ahora la flexibilidad desde la Superintendencia?

- En todo este proceso ha tenido bastante flexibilidad porque hemos tenido que ir resolviendo en la implementación de la reforma un montón de temas que requieren flexibilidad. Ese es el camino a seguir hacia delante y, sobre todo, cuando identifiquemos que hay riesgos que son relevantes y que tienen que ser resueltos, podamos abrirnos a estas soluciones, que es la manera en que en otros mercados esto se ha resuelto y se ha abordado.

- ¿Está superado el impasse que tuvo con el regulador en el último Chile Day?

- No tuvimos un impasse. Con el regulador tenemos una relación desde los roles que nos corresponde a cada uno. Hemos hecho un trabajo de muchos años que ha sido muy fructífero. Hemos enfrentado grandes desafíos a nivel del sistema y la mejor manera de enfrentarlo ha sido trabajando en conjunto y espero que eso siga hacia delante.

Hemos tenido distintas opiniones con el regulador y vamos a seguir teniéndolas, porque tenemos roles distintos, diferencias y espero que esas diferencias enriquezcan las discusiones sobre el sistema.

- ¿Le preocupa que, en plena implementación, no haya claridad sobre si el actual superintendente continúa o si el nuevo Gobierno optará por hacer un cambio?

- Somos regulados y fiscalizados, no tenemos un rol en la elección. Estamos abiertos a trabajar de la mejor manera posible con las autoridades que sea. Esperamos seguir trabajando bien en conjunto, que nos escuchen y estamos abiertos a poder dar nuestra opinión técnica a las nuevas autoridades cuando asuman su cargo. Esperamos que eso sea con el actual superintendente o con el futuro, si es que hay un cambio.

Plazos estrechos

- ¿Cómo ve los plazos?

- Los plazos de los fondos generacionales son sumamente estrechos y recién vamos a tener una definición del glidepath y las bandas de premio y castigo en septiembre. Y seis meses después (abril de 2027) parten los fondos generacionales. Tenemos a todas las áreas trabajando, pero con la gran incertidumbre de que no sabemos bien exactamente cómo va a operar el sistema.

- En la industria algunas voces ya han propuesto que se ingrese una ley corta para cambiar los plazos y postergar, por ejemplo, la licitación. ¿A qué apunta Cuprum?

- El análisis técnico que hemos hecho y que hemos visto que se ha realizado con el mercado, levanta las suficientes dudas respecto al impacto que la licitación de stock, como está pensada hoy, puede tener en el retorno de los fondos y por lo tanto, en el nivel de las pensiones.

Debiéramos intentar retrasar y posponer la licitación y darnos ese tiempo para revisar y evaluar de manera responsable y técnica los impactos que puede tener en el retorno de los fondos y las maneras de mitigar y reducir esos riesgos.

Lo prudente y aconsejable es poder hacer una evaluación profunda de este tema en el cual durante la discusión no hubo una revisión técnica profunda, (a diferencia de) otros temas que se discutieron muchos años y salieron bastante bien.

- ¿Cuánto tiempo se debe tomar esa revisión?

- Los fondos generacionales para que estén más o menos en régimen necesitan al menos tres años, porque construir carteras de largo plazo, con características sofisticadas es un proceso difícil, largo y hay que hacerlo con mucho cuidado. Cualquier presión de meterle cambios a lo que se defina en los primeros tres años es algo que va en contra del mejor diseño de esos fondos generacionales.

- ¿Están haciendo ajustes en los costos del negocio por el impacto de la reforma?

- Siempre estamos tratando de operar de la manera más eficiente posible y eso es algo que llevamos muchos años haciendo con la adopción de tecnología. Hoy hay más posibilidades de seguir avanzando en esa línea.

El impacto que la reforma va a tener en el espectro competitivo de la industria está por verse.

Propuesta preliminar de fondos generacionales: “Tiene cosas novedosas y súper interesantes”

Eso sí, el ejecutivo advirtió que, al ser un número mayor de fondos, es un esquema “más complejo de operar y más caro”.